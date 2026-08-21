Житель Житомирской области предстанет перед судом за ведение чата, посвященного ТЦК и полиции

Обвиняемый и сотрудники СБУ. Фото: СБУ

В Житомирской области 26-летний житель Звягеля администрировал чат в Viber, в котором публиковались сообщения о местонахождении представителей ТЦК. Благодаря этой информации мужчины призывного возраста избегали встреч с сотрудниками военкомата и уклонялись от мобилизации. Досудебное расследование завершили. Дело направили в суд.

Об этом Суспільному сообщила спикер управления СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

По данным следствия, в апреле текущего года обвиняемый создал в Viber чат, чтобы информировать там о местах работы и перемещениях групп оповещения, в состав которых входили сотрудники ТЦК и полицейские.

"Участники группы могли в режиме реального времени сообщать о местах, где, по их словам, существовала "угроза со стороны ТЦК", с привязкой к конкретной местности", — отметила представительница регионального управления СБУ.

Фигурант — военнослужащий, который год назад покинул воинскую часть. После совершения СОЧ молодой человек скрывался в родном городе. Дома у нарушителя во время обысков изъяли мобильный телефон, с помощью которого он управлял Viber-сообществом.

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Следователи сообщили молодому человеку о подозрении в препятствовании деятельности воинских формирований в период действия военного положения ( ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины). Максимальным наказанием, которое предусматривается за такое нарушение, является до восьми лет лишения свободы. Обвинительный акт направили в суд.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне сообщал, что в Одессе вынесли приговор мужчине, открывшему стрельбу по сотрудникам ТЦК и СП. Двое представителей военкомата получили пулевые ранения. В течение трех лет нарушитель будет находиться на испытательном сроке.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру сообщал, что житель Львовской области отказался получить повестку и не явился в ТЦК. Мужчина заявил, что считает себя больным, но никаких документов, подтверждающих наличие заболеваний, не предоставил. Ему назначили три года лишения свободы.