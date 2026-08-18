Суд назначил военнообязанному наказание за уклонение от мобилизации

Военнообязанный проходит медицинский осмотр. Фото иллюстративное: УНІАН

Житель Львовской области уклонился от военного призыва во время мобилизации. Мужчина был пригоден к службе, однако отказался получать повестку и не явился в военкомат. Несмотря на заключение ВВК, фигурант считал, что не может служить из-за проблем со здоровьем. Нарушителя привлекли к уголовной ответственности.

Об этом 12 августа сообщила Львовская областная прокуратура, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, 52-летний житель Самбора в июне 2024 года прошел ВВК. Медицинская комиссия пришла к выводу, что мужчина пригоден к службе. После этого фигуранту хотели вручить повестку, согласно которой он должен был явиться в призывной пункт, но военнообязанный не захотел даже брать этот документ в руки. Из-за отказа от повестки в отношении него составили акт. В день и время, указанные в повестке, нарушитель в военкомат не явился.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый заявил, что считает себя больным человеком. Никаких медицинских документов о наличии заболеваний он не предоставил.

"На момент получения повестки и установленной даты явки мужчина был военнообязанным и пригодным к военной службе, а документально подтвержденных причин для неявки у него не было", — отметили в прокуратуре.

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