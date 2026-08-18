Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Считал себя больным: мужчину осудили за уклонение от призыва

Считал себя больным: мужчину осудили за уклонение от призыва

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 03:32
Суд назначил военнообязанному наказание за уклонение от мобилизации
Военнообязанный проходит медицинский осмотр. Фото иллюстративное: УНІАН

Житель Львовской области уклонился от военного призыва во время мобилизации. Мужчина был пригоден к службе, однако отказался получать повестку и не явился в военкомат. Несмотря на заключение ВВК, фигурант считал, что не может служить из-за проблем со здоровьем. Нарушителя привлекли к уголовной ответственности.

Об этом 12 августа сообщила Львовская областная прокуратура, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, 52-летний житель Самбора в июне 2024 года прошел ВВК. Медицинская комиссия пришла к выводу, что мужчина пригоден к службе. После этого фигуранту хотели вручить повестку, согласно которой он должен был явиться в призывной пункт, но военнообязанный не захотел даже брать этот документ в руки. Из-за отказа от повестки в отношении него составили акт. В день и время, указанные в повестке, нарушитель в военкомат не явился.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый заявил, что считает себя больным человеком. Никаких медицинских документов о наличии заболеваний он не предоставил.

"На момент получения повестки и установленной даты явки мужчина был военнообязанным и пригодным к военной службе, а документально подтвержденных причин для неявки у него не было", — отметили в прокуратуре.

Читайте также:

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Ровенской области сообщал, что 22-летний житель Ровенской области организовал схему переправки. Молодой человек за деньги помогал бежать за границу двум военнообязанным. Дело рассмотрит суд.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Запорожскую областную прокуратуру писал о том, что врача из Запорожья будут судить. Медика подозревают в оформлении фиктивных документов об инвалидности. За такую "услугу" фигурант получил четыре тысячи долларов.

суд Львовская область мобилизация военнообязанные судебные решения
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации