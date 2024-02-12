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Юрист рассказал, сколько длится временная непригодность к службе в армии

12 февраля 2024 20:00
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Временная непригодность к мобилизации — на кого распространяется, сколько длится
Что делать с прооперированным, решает ВЛК. Фото: health.mvs.gov.ua
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

После хирургического вмешательства и в процессе восстановления военнообязанный имеет право на отсрочку от мобилизации. Сколько она длится и чем заканчивается.

Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

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После хирургических вмешательств военнообязанным могут предоставлять отсрочку по причине временной непригодности. Именно так это определяется в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Она может предоставляться на два месяца с продолжением два раза еще на два месяца. Но не больше, чем на шесть месяцев. После этого срока военно-врачебная комиссия должна определиться окончательно, что делать с таким военнообязанным. Давать ограниченную или полную пригодность к мобилизации или исключать из учета по состоянию здоровья.

"В таком случае следует учитывать следующее. После оперативного вмешательства должны быть выводы врачей о том, что восстановление должно длиться более двух месяцев. Это также должна подтвердить военно-врачебная комиссия. Просто собрать документы, прийти с ними в ТЦК и СП, и сказать" дайте мне отсрочку на два месяца", будет недостаточно", — подчеркнул Александр Потешин.

Ранее мы сообщали, кто останется без отсрочки по новому закону о мобилизации. Также юрист объяснила, как поступить, если раненому военному не платят средства.

мобилизация
война в Украине
отсрочка
ВВК
ТЦК и СП
военнообязанные

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