Возраст призыва могут снизить до 23 лет: адвокат назвал сроки

Военнослужащий ВСУ. Фото: Подволочисский поселковый совет

В Украине осенью может быть рассмотрен законопроект о снижении мобилизационного возраста с 25 до 23 лет. Речь идет о возможных изменениях, которые могут быть вынесены на рассмотрение Верховной Рады в сентябре или октябре. В то же время на данный момент официального решения о снижении мобилизационного возраста нет.

Об этом сообщил адвокат Вадим Гречкивский в эфире Ранок.LIVE.

Реклама

Мобилизационный возраст могут снизить до 23 лет

Адвокат Вадим Гречкивский заявил, что не исключает возможности снижения мобилизационного возраста в Украине с 25 до 23 лет. По его словам, соответствующие изменения могут начать рассматривать уже осенью.

"Нам многое не говорят, у меня есть свои анонимные источники, с которыми я общаюсь, люди, работающие в законодательной сфере. Я бы не исключал вариант того, что произойдет снижение мобилизационного возраста с 25 до, возможно, 23 лет", — отметил Гречкивский.

По его словам, возможное снижение мобилизационного возраста может быть связано с изменением верхнего предела возраста военнообязанных. Если его снизят до 50–55 лет, количество людей, которых можно будет призвать во время мобилизации, сократится.

Читайте также:

Когда могут рассмотреть изменения

Гречкивский предположил, что законопроект могут вынести на рассмотрение Верховной Рады в сентябре или октябре. Перед этим документ должен пройти рассмотрение в профильном комитете и быть передан на первое чтение.

"Я думаю, что, скорее всего, эти изменения могут произойти осенью, возможно, в сентябре или октябре, пока их рассмотрят в комитете и передадут на первое чтение. Думаю, это может произойти совсем скоро", — отметил Гречкивский.

В то же время адвокат подчеркнул, что пока речь идет лишь о возможном сценарии, а не о принятом решении.

Как может отреагировать общество

По мнению Гречковского, возможное снижение мобилизационного возраста может вызвать негативную реакцию в обществе. Он отметил, что вопрос мобилизации является чувствительным, а подобные изменения могут повлиять на отношение граждан к действующей власти.

При этом официально подтвержденных решений о снижении мобилизационного возраста с 25 до 23 лет пока нет.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Верховной Раде сделали заявление о возможности мобилизации женщин. В парламенте объяснили, рассматривается ли вопрос о призыве женщин на военную службу и при каких условиях это может происходить.

Также Новини.LIVE сообщали, что забронированным военнообязанным могут поступать повестки от ТЦК. Однако сам факт получения такого документа не означает отмену бронирования или автоматическую мобилизацию.