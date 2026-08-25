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Главная Мобилизация В Раде сделали заявление о мобилизации женщин

В Раде сделали заявление о мобилизации женщин

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 16:06
Мобилизация женщин в Украине: в Раде не готовят соответствующие нововведения
Женщины в армии. Иллюстративное фото: ArmyInform

Мобилизацию женщин в Украине не проводят, не готовят и даже не рассматривают. В Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности заявили, что соответствующих законопроектов, законодательных инициатив или внутренних обсуждений нет. Женщины могут вступать в Силы обороны исключительно на добровольной основе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу парламента.

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Никаких планов по мобилизации женщин нет: заявление Рады

"Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки официально сообщает: никаких законодательных инициатив, законопроектов или даже внутренних обсуждений по поводу мобилизации женщин нет"— говорится в сообщении.

В Раде отметили, что женщины в Украине вступают в Силы обороны исключительно добровольно.

"Заявления отдельных спикеров, публично высказывающихся на эту тему, не отражают реальной законодательной работы и позиции Комитета. Призываем не поддаваться манипуляциям и пользоваться только официальными источниками информации", — добавили в парламенте.

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Как писали Новини.LIVE, женщины в Украине всё чаще заключают контракты с ВСУ, причём для многих дополнительным стимулом становится служба их мужей. Чаще всего украинки выбирают ИТ-направления, работу с беспилотниками и другие узкопрофильные специальности, проходя перед этим соответствующую подготовку.

Также в Министерстве обороны ведется работа над реформированием Военной службы правопорядка, одним из вариантов которой является создание военной полиции. Кроме того, рассматривается возможность расширить полномочия ВСП, в частности предоставить ей право проводить оперативно-розыскную деятельность и осуществлять дополнительные следственные действия. В то же время окончательная модель будущей реформы пока еще прорабатывается.

Верховная Рада женщины мобилизация законопроект парламент
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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