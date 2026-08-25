Адвокат: в Украине могут снизить мобилизационный возраст до 23 лет

Военнослужащий ВСУ. Фото: Подволочисский поселковый совет

Кристина Павлова редактор ленты новостей

В Украине осенью может быть рассмотрен законопроект о снижении мобилизационного возраста с 25 до 23 лет. Речь идет о возможных изменениях, которые могут быть вынесены на рассмотрение Верховной Рады в сентябре или октябре. В то же время на данный момент официального решения о снижении мобилизационного возраста нет.

Об этом сообщил адвокат Вадим Гречкивский в эфире Ранок.LIVE.

Мобилизационный возраст могут снизить до 23 лет

Адвокат Вадим Гречкивский заявил, что не исключает возможности снижения мобилизационного возраста в Украине с 25 до 23 лет. По его словам, соответствующие изменения могут начать рассматривать уже осенью.

"Нам многое не говорят, у меня есть свои анонимные источники, с которыми я общаюсь, люди, работающие в законодательной сфере. Я бы не исключал вариант того, что произойдет снижение мобилизационного возраста с 25 до, возможно, 23 лет", — отметил Гречкивский.

По его словам, возможное снижение мобилизационного возраста может быть связано с изменением верхнего предела возраста военнообязанных. Если его снизят до 50–55 лет, количество людей, которых можно будет призвать во время мобилизации, сократится.

Когда могут рассмотреть изменения

Гречкивский предположил, что законопроект могут вынести на рассмотрение Верховной Рады в сентябре или октябре. Перед этим документ должен пройти рассмотрение в профильном комитете и быть передан на первое чтение.

"Я думаю, что, скорее всего, эти изменения могут произойти осенью, возможно, в сентябре или октябре, пока их рассмотрят в комитете и передадут на первое чтение. Думаю, это может произойти совсем скоро", — отметил Гречкивский.

В то же время адвокат подчеркнул, что пока речь идет лишь о возможном сценарии, а не о принятом решении.

Как может отреагировать общество

По мнению Гречковского, возможное снижение мобилизационного возраста может вызвать негативную реакцию в обществе. Он отметил, что вопрос мобилизации является чувствительным, а подобные изменения могут повлиять на отношение граждан к действующей власти.

При этом официально подтвержденных решений о снижении мобилизационного возраста с 25 до 23 лет пока нет.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Верховной Раде сделали заявление о возможности мобилизации женщин. В парламенте объяснили, рассматривается ли вопрос о призыве женщин на военную службу и при каких условиях это может происходить.

Также Новини.LIVE сообщали, что забронированным военнообязанным могут поступать повестки от ТЦК. Однако сам факт получения такого документа не означает отмену бронирования или автоматическую мобилизацию.