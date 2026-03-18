Академотпуск аннулирует отсрочку даже в аспирантуре

Аспирант, как и студент, имеет право на отсрочку от мобилизации на все время обучения. Но существует одно исключение, когда отсрочка будет отменена для студента аспирантуры. Это произойдет, если он использует свое право на академический отпуск.

Отсрочка для аспирантов

Отсрочки в Украине предоставляются по разным причинам, указанным в соответствующем законе. Одной из таких причин является получение образования, в частности, высшего.

Также отсрочку можно получить на все время обучения в аспирантуре. К юристам обратился именно такой гражданин, который учится в аспирантуре.

Мужчина рассказал, что планирует взять академический отпуск. Гражданин поинтересовался, будет ли продолжаться его отсрочка в такой ситуации.

Потеря права на отсрочку во время академотпуска

Юристы, комментируя эту ситуацию, признали, что академический отпуск напрямую влияет на отсрочку от мобилизации. Юрист Владислав Дерий отметил: "К большому сожалению, Вы не будете иметь права на отсрочку во время академического отпуска".

Дерий объяснил, почему право на отсрочку теряется: "Ваша отсрочка привязана к конкретному сроку обучения в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Когда университет издает приказ о предоставлении академического отпуска, он обязан внести эти изменения в ЕГЭБО".

Академический отпуск, отметил Дерий, является прерыванием обучения, которое предусматривает приостановление прав и обязанностей соискателя образования. Юрист резюмировал: "Поскольку предыдущий план обучения будет фактически приостановлен, основание для текущей отсрочки станет неактуальным в глазах системы. Поэтому оно исчезнет".

Студенты, которые учатся на дневной или дуальной форме и не нарушают принцип последовательности получения образования, имеют право на отсрочку от мобилизации. Но в некоторых ситуациях таких студентов все же мобилизуют, даже если они не достигли 25-летнего возраста.

По словам юристов, несмотря на то, что гражданин имеет отсрочку на время обучения, он должен посетить ТЦК по требованию повестки. Иначе его может ждать штраф и даже розыск территориального центра комплектования.