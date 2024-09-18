Справка с ЕГЭБО - срок действия и как получить отсрочку от мобилизации для студентов

Украинские студенты на занятии. Фото: lnu.edu.ua

Справка от ЕГЭБО, выдаваемая студентам для подтверждения соблюдения процесса последовательности получения образования, являющегося необходимым условием для отсрочки от мобилизации, выдается сроком на один год. Она действительна даже тогда, когда этот термин приходится на два разных учебных года.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Справка от ЕГЭБО для отсрочки

Студенты, учащиеся на дневной или дуальной форме, имеют право оформить отсрочку от мобилизации в особый период.

Для этого они должны получить справку из ЕГЭБО о том, что они не нарушают принцип последовательности полученного образования.

К юристам обратился с проблемой украинский студент, заявивший, что в ТЦК не принимают его справку, ссылаясь на то, что она, мол, выдана во время прошлого учебного года, в июне. Юристы объяснили, в чем работники территориального центра комплектования ошибаются.

Срок действия справки, где можно об этом узнать

Юрий Айвазян заверил, что справка, выданная в июне текущего года, действительна — потому что она выдается не на учебный год, а действительна в течение календарного года с момента выдачи, то есть в этом случае до следующего июня.

"Если ТЦК не знает, то на справке есть QR-код, с помощью которого можно проверить всю необходимую информацию", — подчеркнул адвокат.