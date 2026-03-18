Академвідпустка анулює відстрочку навіть в аспірантурі

Аспірант, як і студент, має право на відстрочку від мобілізації на увесь час навчання. Але існує один виняток, коли відстрочка буде скасована для студента аспірантури. Це станеться, якщо він використає своє право на академічну відпустку.

Відстрочка для аспірантів

Відстрочки в Україні надаються з різних причин, вказаних у відповідному законі. Однією із таких причин є здобуття освіти, зокрема, вищої.

Також відстрочку можна отримати на увесь час навчання в аспірантурі. До юристів звернувся саме такий громадянин, який навчається у аспірантурі.

Чоловік розповів, що планує взяти академічну відпустку. Громадянин поцікавився, чи продовжуватиметься його відстрочка у такій ситуації.

Втрата права на відстрочку під час академвідпустки

Юристи, коментуючи цю ситуацію, визнали, що академічна відпустка напряму впливає на відстрочку від мобілізації. Юрист Владислав Дерій зазначив: "На превеликий жаль, Ви не матимете права на відстрочку під час академічної відпустки".

Дерій пояснив, чому право на відстрочку втрачається: "Ваша відстрочка прив'язана до конкретного терміну навчання в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Коли університет видає наказ про надання академічної відпустки, він зобов'язаний внести ці зміни в ЄДЕБО".

Академічна відпустка, наголосив Дерій, є перериванням навчання, яка передбачає призупинення прав та обов'язків здобувача освіти. Юрист резюмував: "Оскільки попередній план навчання буде фактично призупинено, підстава для поточної відстрочки стане неактуальною в очах системи. Тому вона зникне".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли мобілізація студента до 25 років є законною.

Студенти, які навчаються на денній чи дуальній формі та не порушують принцип послідовності здобуття освіти, мають право на відстрочку від мобілізації. Але у деяких ситуаціях таких студентів все ж мобілізують, навіть якщо вони не досягли 25-річного віку.

За словами юристів, попри те, що громадянин має відстрочку на час навчання, він повинен відвідати ТЦК на вимогу повістки. Інакше на нього може чекати штраф і навіть розшук територіального центру комплектування.

За словами юристів, попри те, що громадянин має відстрочку на час навчання, він повинен відвідати ТЦК на вимогу повістки. Інакше на нього може чекати штраф і навіть розшук територіального центру комплектування.