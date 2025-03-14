Мобилизация 2025 — на что украинцам обращать внимание при получении повестки на улице

Военнообязанный мужчина подписывает повестку. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Повестки в Украине остаются основным способом оповещения военнообязанных мужчин. Этот документ могут вручить в любом месте, в частности по месту жительства, по месту работы, на блокпосту или на улице. Но перед тем как подписывать повестку, гражданин должен внимательно ее изучить.

На что именно военнообязанным следует обращать внимание при получении повестки и что будет за отказ от нее, объяснили специалисты адвокатского объединения "Бачинський та партнери".

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Какие данные должна содержать повестка

В повестке обязательно указываются следующие данные:

наименование районного (городского) ТЦК и СП (или его отделов) выдавшего повестку;

регистрационный номер повестки;

цель вызова в территориальный центр комплектования;

фамилия, имя и отчество военнообязанного;

дата рождения военнообязанного;

место, день и время явки по вызову;

ФИО, должность и подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата ее подписания (если речь идет о повестке, оформленной на бланке. Такие повестки скрепляются гербовой печатью);

ФИО руководителя ТЦК или его отдела;

дата наложения квалифицированной электронной подписи (если речь идет о повестке, сформированной с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов);

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Как понять, что вам вручают повестку с нарушением

На нарушение процедуры вручения повестки могут указывать:

данные о военнообязанном записаны с ошибками;

документ не содержит цели вызова;

повестка не содержит подписи руководителя ТЦК или печати;

повестка содержит другие существенные ошибки;

повестка передана на блокпосте или в транспорте без подтверждения личных данных;

повестку вручает не уполномоченное на это лицо.

Заметим, лицо уполномоченное на вручение повестки должно иметь распоряжение (приказ) руководителя ТЦК и СП об оповещении призывников, военнообязанных и резервистов.

Военнообязанный разговаривает с работниками ТЦК. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Когда военнообязанное лицо может отказаться от повестки

По словам экспертов, отказаться от получения повестки без объективных причин нельзя. Так, для отказа в получении повестки следует иметь уважительные причины, среди которых:

если лицо не является военнообязанным;

если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-то другому);

повестку вручает не уполномоченное для этого лицо;

нет печати/подписи комиссара ТЦК и СП.

"Таким образом, если при вручении повестки, вы заметили объективные ошибки, существует возможность отказаться от ее подписания. В таком случае полицейский из группы оповещения осуществляет административное задержание", — говорится в разъяснении правозащитников.

Юристы добавили, что после фиксации отказа от получения повестки и составления акта, дело передается на рассмотрение руководителям ТЦК и СП, который в результате может взыскать штраф за нарушение правил военного учета.

"Штраф можно обжаловать в суде, где ТЦК и СП будет доказывать, что вы нарушили правила учета, то есть ответственность наступает именно за нарушение правил учета, а не за то, что вы отказались от повестки", — резюмировали специалисты.

Ранее мы сообщали, какие есть виды повесток в Украине в 2025 году.

Напомним, мы писали, могут ли ТЦК вручить повестку военнообязанному мужчине через его родственников.

Также мы информировали, могут ли мужчине вручить боевую повестку сразу после окончания отсрочки.