"Армия+" два года: преимущества приложения

Мужчина держит в руке смартфон с открытым приложением "Армия+". Фото иллюстративное: Министерство обороны Украины

Любомир Кучер Редактор, юрист

Приложению "Армия+" исполнилось два года. За это время оно стало для бойцов повседневным цифровым инструментом, которым пользуются три из четырех военнослужащих. Через приложение можно подавать рапорты, пользоваться военно-учетным документом, проходить обучение и получать скидки от партнеров.

Об этом 8 августа сообщило Министерство обороны Украины, передает Новини.LIVE

Как "Армия+" упростила службу украинским военным

Одной из главных возможностей приложения является электронный военно-учетный документ. Он имеет такую же юридическую силу, как и бумажный военный билет.

Также военные могут подавать 57 видов электронных рапортов, в частности на отпуск, выплаты и перевод. За два года через "Армия+" военные подали их уже три миллиона раз — ни бумажные документы, ни поездки в административные службы для этого не понадобились.

Раздел "Пульс", который ежемесячно просматривают около 500 тысяч бойцов, содержит новости и разъяснения о правах, службе, новых сервисах и киберугрозах.

Также в "Армия+" доступны 28 учебных курсов от военных экспертов. По меньшей мере один курс уже прошли 732 тысячи военнослужащих.

Еще один сервис — "Плюсы", где 39 партнеров предлагают военным скидки. За два года ими воспользовались более 16 миллионов раз, сэкономив более 1,6 миллиарда гривен.

В Минобороны отметили, что "Армия+" помогает устранять лишние формальности и дает военным возможность пользоваться нужными сервисами со смартфона.

Приложение разработали Министерство обороны Украины и Центр масштабирования технологических решений при Генеральном штабе ВСУ.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету сообщал, что отцы-одиночки имеют право выезжать за границу. Пересекать границу они могут даже без детей. Правда, обязательным требованием является наличие отсрочки.

Также Новини.LIVE со ссылкой на психолога Викторию Островскую писал, что перед тем, как присоединиться к боевым действиям, человек должен убедиться в том, что готов психологически. Особенно это касается новичков. Перед началом службы стоит посетить психолога.