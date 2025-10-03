Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация В "Армия+" заработает смена службы между ВСУ и НГУ — что известно

В "Армия+" заработает смена службы между ВСУ и НГУ — что известно

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 04:30
Военные ВСУ и НГУ смогут менять место службы
Военный с телефоном. Фото: АрмияInform

В приложении "Армия+" вскоре появится новая функция. Военные смогут подать электронный рапорт на смену места службы между ВСУ и Нацгвардией.

Об этом говорится на официальном сайте Минобороны Украины. 

Реклама
Читайте также:

Что известно о новой ожидаемой функции

"В украинской армии служит много профессиональных специалистов. Новая функция даст больше возможностей применять свои навыки по назначению, а командирам - привлекать военную и гражданскую экспертизу и усиливать подразделения новыми знаниями", - отметила Оксана Ферчук, заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Также в Минобороны добавили, что новый функционал заработает уже в ближайшее время. Это произойдет после публикации изменений и вступлении в силу постановления.

Напомним, недавно стало известно, куда отправляют мобилизованных мужчин, которым уже более 50 лет.

Также мы писали, что боец ВСУ Максим Несмиянов высказал мнение, чем опасна нестабильная ротация в ВСУ.

Генштаб ВСУ мобилизация война в Украине военная служба Армия+ украинские военные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации