Военные ВСУ и НГУ смогут менять место службы

В "Армия+" заработает смена службы между ВСУ и НГУ — что известно
В приложении "Армия+" вскоре появится новая функция. Военные смогут подать электронный рапорт на смену места службы между ВСУ и Нацгвардией.
Об этом говорится на официальном сайте Минобороны Украины.
Что известно о новой ожидаемой функции
"В украинской армии служит много профессиональных специалистов. Новая функция даст больше возможностей применять свои навыки по назначению, а командирам - привлекать военную и гражданскую экспертизу и усиливать подразделения новыми знаниями", - отметила Оксана Ферчук, заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Также в Минобороны добавили, что новый функционал заработает уже в ближайшее время. Это произойдет после публикации изменений и вступлении в силу постановления.
