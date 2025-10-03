Военные ВСУ и НГУ смогут менять место службы

Военный с телефоном. Фото: АрмияInform

В приложении "Армия+" вскоре появится новая функция. Военные смогут подать электронный рапорт на смену места службы между ВСУ и Нацгвардией.

Об этом говорится на официальном сайте Минобороны Украины.

Что известно о новой ожидаемой функции

"В украинской армии служит много профессиональных специалистов. Новая функция даст больше возможностей применять свои навыки по назначению, а командирам - привлекать военную и гражданскую экспертизу и усиливать подразделения новыми знаниями", - отметила Оксана Ферчук, заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Также в Минобороны добавили, что новый функционал заработает уже в ближайшее время. Это произойдет после публикации изменений и вступлении в силу постановления.

