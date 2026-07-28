Бесплатное обучение для медиков-ветеранов: как подать заявку

Военные медики. Фото иллюстративное: armyinform.com

Любомир Кучер Редактор, юрист

В Украине ветераны с медицинским образованием могут бесплатно обновить свои знания и получить новую специализацию. Проект помогает бывшим военным медикам уверенно вернуться к гражданской работе. В этом году организаторы отберут 20 участников, которые пройдут курс.

Об этом 26 июля сообщил Киевский городской ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Что известно о программе и как принять участие

Программу "Медицинское образование для героев" запустили при поддержке Минветеранов, Veteran Hub и медицинской сети "Добробут". Она рассчитана на врачей, медицинских сестер и братьев, прошедших службу.

Обучение продлится в среднем три месяца в "Академии Добробут". Организаторы предлагают смешанный формат: онлайн-занятия и офлайн-встречи в Киеве. Каждый участник сможет выбрать направление в соответствии со своим опытом.

Военные отмечают, что возвращение боевых медиков в гражданские больницы является важным шагом для страны:

"Возвращение военных медиков в гражданскую систему здравоохранения — это инвестиция в их профессиональное будущее и одновременно важный вклад в развитие украинской медицины".

Подать заявку на участие можно на сайте сети "Добробут". Прием анкет продлится до 2 августа. В прошлом году проект уже помог многим медикам найти новые возможности для развития после демобилизации.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Алексея Мендруха сообщал, что розыск от ТЦК и СП можно отменить удаленно. Приходить в военкомат необязательно. Услуга доступна в приложении "Резерв+".

Также Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету писал, что студентов тоже могут мобилизовать. Речь идет о тех, кто завершил обучение в колледже, но еще не поступил в вуз. В период между двумя этапами обучения отсрочка не действует.