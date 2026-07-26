Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Юрист объяснил, как снять статус "в розыске" в "Резерв+" без похода в ТЦК

Юрист объяснил, как снять статус "в розыске" в "Резерв+" без похода в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 06:30
Как снять розыск в "Резерв+" без похода в ТЦК - пояснение юриста
Статус в розыске в "Резерв+". Коллаж: Новини.LIVE

У некоторых украинцев в приложении "Резерв+" стал автоматически исчезать статус "в розыске". Однако это происходит не всегда, но решить проблему можно дистанционно, подав обращение через само приложение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой YouTube-канал адвоката Алексея Мендруха.

Как отменить розыск в "Резерв+" дистанционно

По словам адвоката, существует несколько оснований, при которых этот статус "в розыске" может быть снят.

Один из вариантов — если с момента фиксации нарушения прошло более одного года. Юрист поясняет, что Кодекс Украины об административных правонарушениях устанавливает сроки привлечения к административной ответственности. Поэтому некоторые ТЦК после истечения этого срока автоматически удаляют информацию о нарушении.

При этом такая практика действует не во всех территориальных центрах комплектования. На деле автоматическое снятие статуса применяется не повсеместно, поэтому в некоторых случаях он может сохраняться.

Читайте также:

Таким образом, если статус не исчезает самостоятельно, Алексей Мендрух рекомендует воспользоваться функцией обращения "Резерв+". Для этого нужно открыть раздел "Услуги" и выбрать пункт "Исправить данные онлайн". В обращении следует указать причины, по которым человек считает присвоенный статус ошибочным, либо указать, что с момента фиксации нарушения уже прошел один год.

По словам адвоката, электронные обращения поступают в ТЦК через электронный кабинет военнообязанного и могут стать основанием для проверки и пересмотра информации по поводу статуса.

Если вопрос не удалось решить ни автоматически, ни через обращение в приложении, то следующим шагом становится подача письменного заявления непосредственно в сам территориальный центр комплектования.

В этом обращении нужно подробно изложить обстоятельства дела, обосновать свою позицию и попросить отменить соответствующий статус. По итогам рассмотрения ТЦК может как удовлетворить требования заявителя, так и отказать в их удовлетворении.

Если же ответ не устраняет проблему либо обращение не было рассмотрено должным образом, гражданин вправе защищать свои права в судебном порядке. Но юрист подчеркивает, что автоматическая отмена статуса нахождения в розыске предусмотрена не для всех случаев и зависит от конкретных обстоятельств, а также от действий соответствующего ТЦК.

Как сообщали Новини.LIVE, те украинцы, которые обновляли свои данные через "Резерв+", они не имеют на руках документов. Это в свою очередь, может вызвать проблемы при проверке данных в местах без интернета. В связи с этим важно сказать, какие документы нужно носить с собой.

Также мы писали, что юрист объяснил, что делать, что приложение "Резерв+" дает сбой на границе.

мобилизация розыск Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации