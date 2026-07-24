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Главная Мобилизация Закончил колледж, но ещё не поступил в вуз: могут ли мобилизовать

Закончил колледж, но ещё не поступил в вуз: могут ли мобилизовать

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 20:00
Когда после окончания колледжа заканчивается отсрочка от мобилизации: разъяснение
Студент держит ручку, сотрудники ТЦК. Фото: Depositphotos, antikor.info. Коллаж: Новини.LIVE

По окончании обучения в колледже право на отсрочку от мобилизации прекращается. Новая отсрочка предоставляется только после официального зачисления в высшее учебное заведение. В связи с этим между двумя этапами обучения может возникнуть период, когда студента могут мобилизовать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Когда после колледжа прекращается отсрочка от мобилизации: разъяснение

Во время обучения в учреждениях довысшего, профессионального и высшего образования студенты имеют право на отсрочку от мобилизации. Она действует в течение всего периода обучения, в том числе и во время каникул. В то же время академический отпуск не считается непрерывным образовательным процессом для целей предоставления отсрочки. Если у студента нет других оснований для освобождения от призыва и он признан годным к военной службе, его могут мобилизовать.

Юристы поясняют, что после окончания колледжа отсрочка прекращается с момента издания приказа об отчислении в связи с окончанием обучения и получением диплома. Автоматического продления этого права на время вступительной кампании в университет законодательство не предусматривает.

Таким образом, промежуток между отчислением из колледжа и официальным зачислением в университет является периодом, когда человек еще не имеет статуса обучающегося по дневной или дуальной форме обучения. Если в это время военнообязанный не имеет других законных оснований для отсрочки или бронирования и пригоден к службе, его могут мобилизовать.

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После официального зачисления в высшее учебное заведение право на отсрочку от мобилизации восстанавливается в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Как сообщали Новини.LIVE, после назначения Михаила Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ в Украине могут пересмотреть подходы к проведению мобилизации. По словам народного депутата Ирины Фриз, среди вероятных изменений — цифровая трансформация работы территориальных центров комплектования и совершенствование системы оповещения военнообязанных. В то же время парламентарий отметила, что реализация таких реформ потребует времени, поэтому быстрых результатов ожидать не следует.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что вновь сформированное правительство пока не планирует вносить изменения в механизм бронирования военнообязанных через приложение "Дія". Кабмин решил временно отложить пересмотр действующей модели, чтобы новое руководство могло всесторонне проанализировать возможные последствия и риски.

студенты мобилизация военнообязанные
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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