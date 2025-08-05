Отсрочка от мобилизации - нюансы отсрочки для ухода за близкими

Мужчина с отцом пенсионного возраста. Фото: freepik

Если военнообязанный гражданин оформляет отсрочку от мобилизации для ухода за своими родителями, то наличие других родственников не имеет никакого значения. Это единственный случай, когда можно не учитывать такой фактор.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он оформить отсрочки от мобилизации для ухода за родственниками жены.

Юрист Владислав Дерий объяснил в ответе гражданину, когда такая отсрочка возможна.

"Если речь идет об уходе за матерью жены, то Вам обязательно нужно доказывать, почему ее муж и дочь не могут осуществлять уход", — отметил юрист.

Когда наличие других родственников не имеет значения

Вместе с тем Дерий объяснил, в какой единственной ситуации другие родственники не влияют на возможность получения отсрочки от мобилизации.

"Наличие других родственников не принимается во внимание только в том случае, если Вы осуществляете уход за своими родителями", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, продлевается ли отсрочка для ухода за близким родственником автоматически.

Добавим, мы сообщали о том, предоставляется ли отсрочка для ухода за чужим человеком.