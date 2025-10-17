Отсрочка для ухода - в каких случаях продлевают

Военнообязанный гражданин подает заявление в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК и СП

Если военнообязанный гражданин оформил отсрочку от мобилизации для ухода за матерью с 3 группой инвалидности, продлить эту отсрочку уже не сможет. Нужно предоставить в ТЦК документ, который позволит продлить отсрочку.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Какая группа инвалидности позволяет продлить отсрочку

К юристам обратился гражданин, который ранее оформил отсрочку для ухода за матерью, имеющей 3 группу инвалидности.

Мужчина поинтересовался, продлят ли ему отсрочку.

"К сожалению, самой 3 группы инвалидности уже недостаточно для оформления (продления) отсрочки", — подчеркнул в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Как продлить отсрочку для ухода за матерью

Юристы объяснили, как в такой ситуации продлить отсрочку от мобилизации для ухода за матерью.

"Право на отсрочку сын будет иметь только в том случае, если мать нуждается в постоянном уходе и об этом указано в справке МСЭК или ВКК", — отметил Дерий.

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, объяснил, какой именно документ нужен для продолжения такой отсрочки.

"Сын может сейчас оформить отсрочку при условии наличия справки ГКК формы 080-4 о необходимости постоянного ухода за матерью", — отметил Айвазян.

