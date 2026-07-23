Без привязки к военному положению: Минобороны разъяснило новую систему контрактов

Военный на фронте, контракт с Минобороны. Фото: Генштаб ВСУ, УНІАН. Фото: Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Министерство обороны разъяснило порядок перехода военнослужащих на новые мотивационные контракты. Для этого не нужно дожидаться истечения срока действующего контракта — его действие прекращается сразу после заключения нового. В то же время новая система предусматривает фиксированный срок службы, гарантированное право на увольнение по его окончании и ряд дополнительных социальных гарантий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как перейти на новый контракт

В Минобороны пояснили, что действующие военнослужащие могут перейти на новый мотивационный контракт, подав соответствующий рапорт. Для военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта это можно сделать через приложение "Армия+", а в остальных случаях — подать бумажный рапорт по цепочке подчинения.

Документ должны рассмотреть в течение 14 дней. После его согласования военнослужащий может подписать новый контракт, который вступает в силу с даты, определенной приказом по личному составу. При этом предыдущий контракт автоматически прекращает свое действие, поэтому ждать истечения его срока не нужно.

Заключить новый контракт можно только с тем подразделением, в котором военнослужащий уже проходит службу. Если же он планирует служить в другой воинской части, сначала необходимо оформить официальный перевод, а уже после этого подавать рапорт.

Какие сроки службы предусмотрены

Мотивационные контракты заключаются на 10 или 24 месяца в зависимости от должности и подразделения. Перечень боевых должностей и воинских частей, для которых действует 10-месячный контракт, утверждает Министерство обороны отдельным приказом.

Главной особенностью новой системы является то, что по истечении установленного срока военнослужащий получает гарантированное право на увольнение независимо от действия военного положения. Если он решит завершить службу, государство предоставит ему отсрочку от повторного призыва — базовые шесть месяцев, а также дополнительный срок в зависимости от боевого опыта и общей продолжительности службы.

Какие гарантии предусматривает контракт

Помимо права на увольнение по окончании контракта, военнослужащие получат ряд других гарантий. В частности, государство обеспечит обучение в случае назначения на новую военную специальность, возможность карьерного роста, единовременное пособие после заключения первого контракта, ежемесячное денежное довольствие, боевые выплаты, надбавки, отпуска, льготную ипотеку и другие социальные гарантии для военных и членов их семей.

В самом контракте будут зафиксированы основные условия прохождения службы: воинская часть и должность, срок действия контракта, права и обязанности военнослужащего, социальные гарантии, а также порядок его продления или расторжения. Если военнослужащий планирует остаться на службе после завершения контракта, он должен уведомить об этом командование не позднее чем за три месяца до истечения срока контракта. Если такого уведомления не поступит, по истечении срока контракта военнослужащего уволят со службы.

Ранее Новини.LIVE писали, что информация об отсутствии статуса "в розыске" в приложении "Резерв+" сама по себе не освобождает военнообязанного от возможного призыва. Как пояснила адвокат Марина Суткович, определяющими являются нормы действующего законодательства: мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, признанные годными к военной службе и не имеющие оформленной отсрочки или бронирования. Она также призвала не ориентироваться исключительно на данные в приложении, а заранее позаботиться о надлежащем оформлении документов, если существуют законные основания для получения отсрочки или бронирования.

Также Новини.LIVE сообщали, что новый Кабинет министров пока не будет менять порядок бронирования военнообязанных через приложение "Дія". Правительство решило отложить этот вопрос, поскольку предыдущие предложения требуют дополнительного анализа и учета возможных рисков.