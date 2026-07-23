Бронирование через «Дию» пока не будут приостанавливать

Военный билет, заседание Кабмина. Фото: Минобороны, Сергей Корецкий/Telegram. Коллаж: Новини.LIVE

Новый Кабинет министров пока не будет вносить изменения в механизм бронирования военнообязанных через приложение "Дія". По предварительной информации, правительство решило отложить этот вопрос, чтобы дополнительно оценить возможные риски и последствия. Изменения, о которых ранее сообщали СМИ, пока не планируется вводить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "РБК-Україна".

Бронирование через "Дію" пока не будут приостанавливать

По информации издания, правительство не планирует в ближайшее время прекращать работу сервиса бронирования от мобилизации через "Дію". Собеседник "РБК-Україна" отметил, что на данный момент принято решение отложить любые изменения.

"Бронирование в "Дії" точно никто не приостанавливает. По крайней мере, сейчас дали указание отложить этот вопрос", — сообщил источник.

По словам собеседника, при подготовке предыдущего решения не были в полной мере учтены все возможные последствия, поэтому новому составу правительства требуется дополнительное время для проработки этого вопроса.

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Кроме того, источник утверждает, что предварительные наработки готовил ещё предыдущий Кабмин, тогда как нынешнее Министерство экономики, отвечающее за инициирование таких решений, не заинтересовано в том, чтобы приступать к работе над резонансными изменениями.

В связи с этим, как отмечает собеседник издания, информация о возможном прекращении бронирования через "Дію", которая ранее появлялась в СМИ, на данный момент утратила актуальность.

Как писали Новини.LIVE, в Центре противодействия дезинформации опровергли фейк о якобы начале мобилизации женщин в Украине после закупки анатомических бронежилетов для военнослужащих-женщин. Там пояснили, что новое снаряжение предназначено для женщин, которые уже проходят службу, и призвано обеспечить их безопасность и комфорт. В ЦПД подчеркнули, что служба женщин в Силах обороны, как и раньше, остается добровольной, а подобные сообщения являются элементом российской дезинформации.

Также Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Марину Суткович сообщали, что отсутствие отметки о розыске в приложении "Резерв+" не означает, что военнообязанного не могут мобилизовать. По её словам, решающее значение имеют требования законодательства, а не статус в приложении: призыву подлежат годные к службе мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, не имеющие отсрочки или бронирования. Юрист также посоветовала военнообязанным не полагаться исключительно на информацию в «Резерв+», а своевременно оформлять документы, если имеются законные основания для отсрочки или бронирования.