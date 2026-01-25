Видео
Отсрочки для юных контрактников не будет — заявление нардепа

Отсрочки для юных контрактников не будет — заявление нардепа

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 07:30
Верховная Рада не проголосовала за предоставление отсрочки демобилизованным контрактникам в возрасте 18–24 лет
Украинский военнослужащий. Фото: Минобороны Украины

Защитников Украины, которые служили по программе "Контракт 18–24", могут мобилизовать на следующий день после их демобилизации. Верховная Рада не проголосовала за предоставление таким юношам отсрочки.

Об этом 24 Каналу сообщил нардеп Роман Костенко.

Читайте также:

Мобилизация после года службы по программе "Контракт 18–24"

По словам Костенко, Комитет нацбезопасности подавал в Верховную Раду законопроект, согласно которому демобилизованные юноши в возрасте 18–24 лет должны были получить год отсрочки от службы. Парламентарии не поддержали такое решение.

"Депутаты-популисты начали кричать, что там что-то не то, а все остальные, не разобравшись, проголосовали. Тем самым не дали людям, которые воевали, право на отсрочку. Это вообще абсурд", — заявил нардеп.

Напомним, молодежь, желающая приобщиться к армии по программе "Контракт 18–24", может служить в Нацгвардии. Юношей в свои ряды приглашают десять бригад.

Также мы сообщали, что те, кто добровольно становится на защиту Родины, имеет ряд преимуществ. В отличие от мобилизованных они могут выбирать род войск, специальность и конкретную бригаду.

армия мобилизация отсрочка контракт демобилизация военная служба
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
