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Главная Мобилизация Мужчина подделал документы об инвалидности жены: суд вынес приговор

Мужчина подделал документы об инвалидности жены: суд вынес приговор

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Дата публикации 15 июня 2026 03:32
Мужчина подделал документы об инвалидности жены: суд вынес приговор
Женщина на кресле колесном рядом с мужчиной и девочкой. Фото иллюстративное: legalposition24.com

Житель Балясного Полтавской области с помощью фальшивого документа об инвалидности своей жены уклонился от мобилизации. Нарушителя привлекли к ответственности. Он должен уплатить штраф.

Об этом говорится в приговоре, который Диканьский районный суд Полтавской области вынес 2 июня, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант получил поддельную справку о том, что его жена якобы имеет инвалидность второй группы. Благодаря этому документу он 5 ноября прошлого года получил отсрочку от мобилизации до 2 февраля текущего года, а в этом году 9 февраля повторно использовал фальшивую справку, чтобы продлить отсрочку до 3 мая.

Решение суда

Обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании виновности, раскаялся, способствовал следствию и перечислил средства на нужды ВСУ. За использование заведомо поддельного документа (ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) его оштрафовали на 850 гривен.

В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Полтавский апелляционный суд.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП писал, что на Полтавщине спасатель пожарной части уклонился от мобилизации. Мужчина объяснил, что боялся службы и не хотел оставлять семью. Его приговорили к трем годам тюрьмы.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП писал, что военнообязанный не захотел получать повестку и не прибыл в военкомат. Нарушитель отметил, что имеет отсрочку, а в ТЦК и СП не смог явиться из-за семейных обстоятельств. Суд назначил ему год испытательного срока.

суд мобилизация судебные решения
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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