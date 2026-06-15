Мужчина подделал документы об инвалидности жены: суд вынес приговор

Женщина на кресле колесном рядом с мужчиной и девочкой. Фото иллюстративное: legalposition24.com

Житель Балясного Полтавской области с помощью фальшивого документа об инвалидности своей жены уклонился от мобилизации. Нарушителя привлекли к ответственности. Он должен уплатить штраф.

Об этом говорится в приговоре, который Диканьский районный суд Полтавской области вынес 2 июня, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант получил поддельную справку о том, что его жена якобы имеет инвалидность второй группы. Благодаря этому документу он 5 ноября прошлого года получил отсрочку от мобилизации до 2 февраля текущего года, а в этом году 9 февраля повторно использовал фальшивую справку, чтобы продлить отсрочку до 3 мая.

Решение суда

Обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании виновности, раскаялся, способствовал следствию и перечислил средства на нужды ВСУ. За использование заведомо поддельного документа (ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) его оштрафовали на 850 гривен.

В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Полтавский апелляционный суд.

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