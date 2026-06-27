Житель Львовского района из-за религиозных убеждений отказался от мобилизации

Священник зажигает свечи в церкви. Фото иллюстративное: kapelanstvo.info

Во Львовском районе 49-летний религиозный координатор отказался от прохождения военной службы. Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации. В течение нескольких лет нарушитель будет находиться в тюрьме.

Об этом со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру и судебный реестр сообщает Новини.LIVE.

Детали дела

В июне 2024 года фигурант прошел ВВК, которая признала его пригодным к службе. Впоследствии мужчине вручили повестку, согласно которой он должен был прибыть в ТЦК и СП, чтобы оттуда отправиться в воинскую часть. В назначенный день военнообязанный в военкомат не явился, хотя у него не было для этого уважительных причин.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый объяснил, что не может служить из-за религиозных убеждений.

"Заявил, что в на данный момент координирует деятельность местной религиозной общины, обеспечивает ее хозяйственные и административные нужды, а также помогает при проведении религиозных собраний", — отметили в прокуратуре.

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Также фигурант сообщил, что просил Департамент социальной защиты Львовской ОГА заменить военную службу альтернативной, но ему в этом отказали. К тому же в прошлом году мужчина оформил уход за тяжелобольной матерью и получил отсрочку.

К каким выводам пришел Городоцкий районный суд Львовской области:

альтернативная служба в Украине может заменить срочную службу, но не службу по призыву;

отсрочку фигурант получил уже после совершения нарушения;

религиозные убеждения не являются уважительным основанием для освобождения от уголовной ответственности.

Нарушителю назначили три года лишения свободы. Приговор вынесли 18 июня. В течение 30 дней со дня провозглашения судебное решение можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Львовский апелляционный суд.

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