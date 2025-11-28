Какие болезни кожи дают отсрочку или непригодность во время мобилизации

Медицинское обследование. Фото иллюстративное: УНИАН

Некоторые дерматологические заболевания могут стать основанием для непригодности или ограниченной годности к военной службе. Перечень болезней, влияющих на решение военно-врачебной комиссии, определен в соответствующих разделах Расписания болезней и применяется во время мобилизации.

Данный перечень указан в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины приказа от Минобороны Украины №402.

Какие болезни кожи являются основанием для непригодности к мобилизации

Ключевой нормой является то, что к категории "непригодных к военной службе" относятся лишь несколько тяжелых патологий.

Речь идет о диффузном нейродермите (атопическом дерматите) с распространенной лихенификацией кожи, различных формах пузырчатки и герпетиформном дерматите. Именно эти состояния являются основанием для полного исключения с воинского учета.

В перечень болезней, полностью исключающих возможность прохождения службы, относятся также распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз и универсальный псориаз (псориатическая эритродермия). При таких формах течение болезни значительно осложнено, охватывает большие участки тела и часто сопровождается системными проявлениями.

Все остальные дерматологические заболевания рассматриваются как такие, которые делают человека непригодным в мирное время, но временно непригодным в период военного положения.

Какие болезни кожи позволяют служить в тылу и ТЦК

Отдельная категория - лица, которых признают годными только для службы в частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах, медицинских подразделениях, логистических и коммуникационных структурах.

Сюда относятся военнообязанные с распространенным псориазом в менее тяжелых формах, часто рецидивирующими видами ограниченной и распространенной экземы, диффузным нейродермитом с ограниченной лихенификацией, дискоидной красной волчанкой, фотодерматитами, вульгарным ихтиозом и рецидивирующей многоформной эритемой.

При этих состояниях возможность службы не исключается, но требует ограничения по виду подразделения и физическим нагрузкам.

Какие болезни кожи не являются основанием для снятия с учета

В категорию полностью годных к военной службе зачисляют лиц с ограниченными и редко рецидивирующими формами экземы, псориаза, нейродермита, а также с красным плоским лишаем.

Такие дерматозы обычно не дают значительных функциональных ограничений и позволяют проходить службу на общих основаниях.

Отдельно определена большая группа состояний, которые не влияют на пригодность. К ним относятся крапивница и эритемы, различные формы поражений кожи и подкожной клетчатки от воздействия солнечного или иного излучения, а также болезни придатков кожи: заболевания ногтей, алопеция, изменения цвета волос, гипертрихоз, угревая сыпь, розацеа, фолликулярные кисты, поражение потовых желез, витилиго, себорейный кератоз, черный акантоз, мозоли, пиодермия гангренозная, декубитальные язвы, гранулематозные и атрофические изменения, васкулиты, ограниченные формы гнездового облысения и ограниченная склеродермия.

Даже себорея, осложненная абсцедирующими угрями, а также хроническая крапивница и рецидивирующий отек Квинке не влияют на пригодность.

Какие проблемы с кожей могут дать временную непригодность

Есть также категория временной непригодности. Ее применяют в случаях острых или обостренных хронических состояний, которые нуждаются в лечении.

Это состояния после фурункулов и фурункулеза, карбункулов, флегмон, абсцессов, импетиго, эктимы, острых экзем, дерматитов, питириаза розового, многоформной эритемы или парапсориаза. Такие случаи требуют отпуска по состоянию здоровья и восстановления, после чего комиссия проводит повторный осмотр.

