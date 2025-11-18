Болезни глаз при которых не мобилизуют — перечень

Проверка зрения. Фото иллюстративное: УНИАН

В Украине вопрос медицинской пригодности или непригодности к военной службе определяется строгими нормами, закрепленными в законодательстве и специальных документах Министерства обороны. Существуют четко определенные болезни органов зрения, которые не позволяют служить в армии.

Приказ Минобороны №402 содержит развернутое Положение о военно-врачебной экспертизе и детальное расписание болезней, определяющее категории годности.

Какие болезни зрения не позволяют служить в армии

В перечне нарушений, которые могут стать основанием для исключения с воинского учета, значатся серьезные патологии, препятствующие нормальному функционированию органа зрения.

Речь идет о выраженных анатомических изменениях век, орбиты и конъюнктивы, которые ограничивают движения глаз или снижают качество видения. Также к таким состояниям относятся прогрессирующие болезни склеры или роговицы: от помутнений и рубцов до поражений радужной оболочки, хрусталика, цилиарного тела или сосудистой оболочки, особенно если они имеют частые обострения и провоцируют стойкое ухудшение зрения.

Одним из безусловных оснований для непригодности остается отслоение или разрыв сетчатки независимо от причины возникновения. Все стадии глаукомы от развитой до самых тяжелых также делают невозможным службу. Заболевания глазного яблока и стекловидного тела, а также невриты и поражения зрительного нерва или зрительных путей. Отдельно отмечается, что стойкий паралич глазных мышц с диплопией делает службу невозможной из-за постоянного двоения.

Приказ №402 дополнительно охватывает отдельные состояния, которые ограничивают или исключают возможность прохождения службы. К ним относятся различные виды сращения век между собой или с поверхностью глаза, тяжелые формы язвенных блефаритов с рубцовыми изменениями и частичной потерей ресниц, а также хроническое трахоматозное поражение конъюнктивы или патологии слезных путей, которые не поддаются лечению даже в стационарных условиях.

Птоз врожденный или приобретенный тоже может быть основанием для непригодности, если верхнее веко закрывает более половины зрачка одного глаза или не менее трети — обоих, без участия лобной мышцы.

Может ли острота зрения стать основанием для непригодности к службе

Если близорукость или дальнозоркость достигает 12 диоптрий в любом меридиане, а астигматизм превышает 6 диоптрий разницы, это является основанием для заключения о непригодности.

Так же критическим показателем становится низкая острота зрения: 0,2 и ниже на обоих глазах, меньше чем 0,1 на одном глазу, полная слепота или отсутствие глазного яблока при условии, что второй глаз имеет остроту 0,3 и ниже. При этом в пунктуальном перечне отдельно отмечается, что патологии, указанные в пунктах 1-5, должны поражать оба глаза.

Среди тяжелых состояний, часто имеющих необратимый характер, выделяют прогрессирующие заболевания с резким ухудшением зрительных функций, которые не реагируют на лечение.

К ним относятся наследственные абиотрофии сетчатки: диагнозы, подтверждаемые нейрофункциональными исследованиями, кератоконус III-IV стадии на обоих глазах, а также последствия кератопластики или кератопротезирования, независимо от того, какие функции сохраняет глаз после вмешательства. В то же время отдельным основанием могут быть нарушения периферического зрения по типу гемианопсии и атрофия зрительных нервов, которая сопровождается значительным функциональным дефицитом и подтверждается объективными методами.

