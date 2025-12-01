Болезни органов пищеварения — в каких случаях не мобилизуют

УЗИ. Фото: УНИАН

Во время полномасштабной мобилизации вопрос, кто именно может быть признан непригодным к службе, остается одним из наиболее часто обсуждаемых среди военнообязанных. Есть четкий перечень болезней органов пищеварения, который определяет основания для непригодности к службе в армии.

Они указаны в утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины от Минобороны Украины.

Какие болезни органов пищеварения являются основанием для непригодности

К масштабной группе патологий, которые могут стать причиной освобождения от службы, относятся болезни органов пищеварения. Среди них первыми рассматриваются тяжелые челюстно-лицевые аномалии (за исключением врожденных), когда изменения прикуса или строения челюстей мешают человеку нормально дышать, чувствовать запахи, пережевывать пищу, глотать или четко разговаривать. В случаях, когда такие нарушения влияют на базовые функции организма, ВВК признает гражданина непригодным.

Кроме того, основанием для непригодности будут: болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Сюда входят эзофагит, гастрит, гастродуоденит, выраженная гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие расстройства, серьезно изменяющие работу пищеварительной системы. В том же перечне находятся патологии аппендиксата неинфекционные энтериты и колиты — болезнь Крона, язвенный колит и другие воспалительные состояния.

Также учитываются все диагнозы, включенные в блоки К55-К67: кишечная непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулезная болезнь, синдром раздраженного кишечника, хронические запоры, мегаколон, а также заболевания прямой кишки и заднего прохода, перитонит и спаечная болезнь. При наличии стойких функциональных нарушений эти диагнозы могут быть основанием для полного освобождения от службы.

Может ли язва желудка быть основанием для исключения с учета

Отдельным пунктом стоит язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки (К25-К26). Если заболевание сопровождается стойкими изменениями самочувствия, частыми обострениями или значительным снижением способности к нагрузкам, ВВК принимает решение о непригодности.

Какие болезни печени и желчного делают невозможным мобилизацию

К категории безусловных оснований для освобождения относятся серьезные заболевания печени (К70-К77): алкогольная болезнь, токсические поражения, хронические гепатиты, фиброз или цирроз. Подобные патологии свидетельствуют о существенном нарушении работы органа, из-за чего человек физически не может выдерживать даже умеренные нагрузки.

В эту же группу попадают болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы, в частности, холецистит, холангит или панкреатит, если они сопровождаются выраженными функциональными изменениями.

Какие грыжи в брюшной полости не позволяют служить

Паховые, бедренные, пупочные, диафрагмальные и другие виды грыж могут быть основанием для непригодности, если они становятся причиной значительных нарушений работы организма или несут высокий риск осложнений во время физических нагрузок.

Какой нюанс надо учесть при рассмотрении пригодности

В каждой из этих категорий определяющим остается один критерий — степень функциональной несостоятельности. Если заболевание не просто зафиксировано медицински, а реально сказывается на повседневной жизни человека, его способности работать, двигаться или выдерживать физические нагрузки, ВВК признает гражданина непригодным к военной службе в военное время.

Также узнайте, какие болезни кожи не позволяют служить в ар мии и какие болезни глаз являются основанием для признания человека непригодным к службе.