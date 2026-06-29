БОВП за рубежом: могут ли военнослужащего зачислить в бригаду ещё до его возвращения

Мобилизованный гражданин в учебном центре. Фото: 150 учебный центр Сил ТрО ВСУ

Светлана Красноштан Редактор

Военнослужащего, мобилизованного в ряды ВСУ, зачисляют в подразделение после завершения курса базовой общей военной подготовки. Впрочем, это решение может быть принято и в ходе прохождения курса базовой общей военной подготовки. Также военнослужащего могут зачислить даже в том случае, если он проходит базовую общую военную подготовку за рубежом.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

БВВП в учебном центре ВСУ

Процесс мобилизации начинается с прибытия военнообязанного гражданина по мобилизационному распоряжению в территориальный центр комплектования. Оттуда его должны направить в один из учебных центров ВСУ.

В учебном центре мобилизованный гражданин должен пройти базовую всеобщую военную подготовку. Без прохождения БОВП имеет право обойтись только тот гражданин, который ранее, не позднее чем за 10 лет до момента мобилизации, проходил военную службу.

После прохождения базовой военной подготовки военнослужащий зачисляется в то или иное подразделение Вооруженных сил Украины. В этот момент начинается полноценная военная служба мобилизованного гражданина.

Законно ли зачисление в подразделение во время зарубежной командировки

К юристам обратился мобилизованный гражданин. Он рассказал, что во время пребывания в учебном центре его направили на прохождение базовой военной подготовки за границу.

И, уже находясь за рубежом, он узнал о своём зачислении в одно из подразделений ВСУ. Военнослужащий поинтересовался, будет ли распоряжение о его зачислении действительным после возвращения из зарубежной командировки.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, подчеркнул: "Почему бы и нет, персональные данные военнослужащего в распоряжении ведь не изменились. Что касается срока действия, то если он прямо не указан в самом распоряжении, то оно действует до момента его окончательного выполнения".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как попасть из учебного центра в заранее выбранное подразделение ВСУ.

Для того чтобы после учебного центра попасть в заранее выбранную воинскую часть, гражданин должен получить направление от этого подразделения. После его получения и завершения подготовки в учебном центре необходимо подать рапорт о переводе в конкретную часть.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что должен сделать ТЦК, если учебный центр не принимает мобилизованного гражданина.

Учебный центр или воинская часть могут отказаться от мобилизованного гражданина. Чаще всего это происходит из-за того, что у гражданина обнаруживается состояние здоровья, несоответствующее военной службе. В таком случае территориальный центр комплектования должен направить мобилизованного на повторную военно-врачебную комиссию.