Документы военнообязанных - законен ли военно-учетный документ в Дії

Портал "Дія". Фото: nachasi.com

В Украине военнообязанные граждане могут выбирать, какой вариант военно-учетного документа получать. Документ, созданный на портале "Дія", имеет такую же юридическую силу, как и классический бумажный документ.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Законность электронного документа в "Дії"

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который заинтересовался темой электронного военно-учетного документа.

Мужчина уточнил у юристов, является ли электронный ВУД, полученный на портале "Дія", таким же законным документом, как и бумажный военно-учетный документ.

"Да, ведь согласно пункту 9 постановления КМУ 559 Военно-учетный документ в электронной форме (в том числе распечатанный) и военно-учетный документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Военнообязанный имеет право выбора

Адвокат Юрий Айвазян подтвердил слова своего коллеги об одинаковой юридической силе и отметил, что военнообязанный гражданин имеет право выбора — какой именно военно-учетный документ он получит.

"Вы имеете право получить или бумажный ВУД на бланке, или сформировать электронный ВУД", — подчеркнул Айвазян.

