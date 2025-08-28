Документы военнообязанных - законен ли военно-учетный документ в Дії

ВУД в "Дії" — законен ли такой документ
В Украине военнообязанные граждане могут выбирать, какой вариант военно-учетного документа получать. Документ, созданный на портале "Дія", имеет такую же юридическую силу, как и классический бумажный документ.
Законность электронного документа в "Дії"
К юристам обратился военнообязанный гражданин, который заинтересовался темой электронного военно-учетного документа.
Мужчина уточнил у юристов, является ли электронный ВУД, полученный на портале "Дія", таким же законным документом, как и бумажный военно-учетный документ.
"Да, ведь согласно пункту 9 постановления КМУ 559 Военно-учетный документ в электронной форме (в том числе распечатанный) и военно-учетный документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.
Военнообязанный имеет право выбора
Адвокат Юрий Айвазян подтвердил слова своего коллеги об одинаковой юридической силе и отметил, что военнообязанный гражданин имеет право выбора — какой именно военно-учетный документ он получит.
"Вы имеете право получить или бумажный ВУД на бланке, или сформировать электронный ВУД", — подчеркнул Айвазян.
