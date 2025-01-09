Продление бронирования в Резерв+ - как сделать, если отсутствуют данные

Брони нет в "Резерв+" — как это повлияет на перебронировании
Даже если в "Резерв+" военнообязанного гражданина не отображается оформленное бронирование, это не может стать препятствием для продолжения бронирования. А за внесение данных в "Резерв+" отвечает не гражданин или его предприятие, а ТЦК.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Кто ответственен за бронирование
Гражданин, работающий на предприятии, признанном критически важным для экономики государства, не должен заниматься процессом собственного бронирования от мобилизации.
Самое бронирование должно оформить предприятие, а дальше — ответственность на ТЦК.
"ТЦК должен был внести данные в реестр о Вашем бронировании, поэтому, Вы имеете право направить в последний заявление с просьбой внести данные в реестр относительно Вашего бронирования", — ответил гражданину, который объяснил, что до сих пор не видит своего бронирования в "Резерв+", адвокат Юрий Айвазян.
Что делать, если предварительное бронирование не показывает в "Резерв+"
Вместе с тем, подчеркнул Айвазян, такая ситуация не является препятствием для продолжения бронирования.
Ведь в тех данных, которые необходимо указать предприятию о работнике, которого хотят забронировать или продлить ему бронирование, нет требования об обязательном наличии отражения предыдущего бронирования.
Так что даже если предыдущее бронирование не показывается в "Резерв+", можно подавать гражданина на продление бронирования.
Напомним, мы ранее писали о том, как действовать, если в "Резерв+" отсутствуют данные об имеющейся отсрочке.
Также мы писали о том, что делать, если заключение ВВК не отображается в "Резерв+".
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