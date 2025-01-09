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Брони нет в "Резерв+" — как это повлияет на перебронировании

9 января 2025 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Продление бронирования в Резерв+ - как сделать, если отсутствуют данные
Приложение для военнообязанных "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Даже если в "Резерв+" военнообязанного гражданина не отображается оформленное бронирование, это не может стать препятствием для продолжения бронирования. А за внесение данных в "Резерв+" отвечает не гражданин или его предприятие, а ТЦК.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Кто ответственен за бронирование

Гражданин, работающий на предприятии, признанном критически важным для экономики государства, не должен заниматься процессом собственного бронирования от мобилизации.

Самое бронирование должно оформить предприятие, а дальше — ответственность на ТЦК.

"ТЦК должен был внести данные в реестр о Вашем бронировании, поэтому, Вы имеете право направить в последний заявление с просьбой внести данные в реестр относительно Вашего бронирования", — ответил гражданину, который объяснил, что до сих пор не видит своего бронирования в "Резерв+", адвокат Юрий Айвазян.

Что делать, если предварительное бронирование не показывает в "Резерв+"

Вместе с тем, подчеркнул Айвазян, такая ситуация не является препятствием для продолжения бронирования.

Ведь в тех данных, которые необходимо указать предприятию о работнике, которого хотят забронировать или продлить ему бронирование, нет требования об обязательном наличии отражения предыдущего бронирования.

Так что даже если предыдущее бронирование не показывается в "Резерв+", можно подавать гражданина на продление бронирования.

Напомним, мы ранее писали о том, как действовать, если в "Резерв+" отсутствуют данные об имеющейся отсрочке.

Также мы писали о том, что делать, если заключение ВВК не отображается в "Резерв+".

мобилизация бронирование ТЦК и СП военнообязанные резерв

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