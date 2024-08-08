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Як діяти, якщо в Резерв+ відсутні дані про наявну відстрочку — відповідь адвоката

8 серпня 2024 13:43
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Що робити, якщо в Резерв+ немає інформації про наявну відстрочку — роз'яснення
Додаток Резерв+ у телефоні. Фото: РБК-Україна
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні військовозобов'язані чоловіки, які офіційно оформили відстрочку від мобілізації, отримують відповідну довідку про, те що звільнені від військової служби на певний період. Відомості про це також повинні міститися у електронному кабінеті призовників, військовозобов'язаних та резервістів Резерв+. Проте, трапляються випадки, коли інформація у додатку відсутня. 

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Чому так може статися та як у такому разі діяти, пояснила адвокатка Дар'я Тарасенко у Telegram.

Так, за словами правознавиці, якщо в Резерв+ відсутні дані про наявну відстрочку, це є порушенням з боку ТЦК та СП. 

Річ у тім, що після надання військовозобов'язаному відстрочки, співробітники територіального центру повинні внести в реєстр відповідну інформацію. Якщо цього не сталося, необхідно діяти наступним чином: 

  1. Особисто відвідати ТЦК та СП або направити заяву з вимогою внести інформацію в реєстр.
  2. Звернутись до адвоката для подачі адвокатського запиту до ТЦК та СП щодо причин невнесення інформації про відстрочку в реєстр.

Дар'я Тарасенко підкреслила, наявність відстрочки від мобілізації буде непросто підтвердити, якщо відсутні записи у реєстрі.

Раніше ми писали, хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку.

Нагадаємо, ми повідомляли, як українцям оформити відстрочку, не відвідуючи ТЦК.

Також ми інформували, кого першочергово мобілізовуватимуть до Збройних сил України із серпня 2024 року.

персональні дані мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані резерв

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