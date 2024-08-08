Що робити, якщо в Резерв+ немає інформації про наявну відстрочку — роз'яснення

Додаток Резерв+ у телефоні. Фото: РБК-Україна

В Україні військовозобов'язані чоловіки, які офіційно оформили відстрочку від мобілізації, отримують відповідну довідку про, те що звільнені від військової служби на певний період. Відомості про це також повинні міститися у електронному кабінеті призовників, військовозобов'язаних та резервістів Резерв+. Проте, трапляються випадки, коли інформація у додатку відсутня.

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Так, за словами правознавиці, якщо в Резерв+ відсутні дані про наявну відстрочку, це є порушенням з боку ТЦК та СП.

Річ у тім, що після надання військовозобов'язаному відстрочки, співробітники територіального центру повинні внести в реєстр відповідну інформацію. Якщо цього не сталося, необхідно діяти наступним чином:

Особисто відвідати ТЦК та СП або направити заяву з вимогою внести інформацію в реєстр. Звернутись до адвоката для подачі адвокатського запиту до ТЦК та СП щодо причин невнесення інформації про відстрочку в реєстр.

Дар'я Тарасенко підкреслила, наявність відстрочки від мобілізації буде непросто підтвердити, якщо відсутні записи у реєстрі.

Раніше ми писали, хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку.

Нагадаємо, ми повідомляли, як українцям оформити відстрочку, не відвідуючи ТЦК.

Також ми інформували, кого першочергово мобілізовуватимуть до Збройних сил України із серпня 2024 року.