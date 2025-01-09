Продовження бронювання у "Резерв+- як зробити, якщо відсутні дані

Броні немає у "Резерв+" — як це вплине на перебронювання
Навіть якщо у "Резерв+" військовозобов’язаного громадянина не відображається оформлене бронювання, це не може стати на перешкоді продовження бронювання. А за внесення даних у "Резерв+" відповідає не громадянин чи його підприємство, а ТЦК.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Хто відповідальний за бронювання
Громадянин, який працює на підприємстві, визнаному критично важливим для економіки держави, не повинен займатися процесом власного бронювання від мобілізації.
Саме бронювання має оформити підприємство, а далі — відповідальність на ТЦК.
"ТЦК повинен був внести дані до реєстру про Ваше бронювання, тож, Ви маєте право надіслати до останнього заяву із проханням внести дані до реєстру щодо Вашого бронювання", — відповів громадянину, який пояснив, що досі не бачить свого бронювання у "Резерв+", адвокат Юрій Айвазян.
Що робити, якщо попереднє бронювання не показує у "Резерв+"
Разом з тим, наголосив Айвазян, така ситуація не є перешкодою для продовження бронювання.
Бо у тих даних, які необхідно вказати підприємству про працівника, якого хочуть забронювати чи продовжити йому бронювання, немає вимоги про обов’язкову наявність відображення попереднього бронювання.
Тож навіть якщо попереднє бронювання не показується в "Резерв+", можна подавати громадянина на продовження бронювання.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як діяти, якщо в "Резерв+" відсутні дані про наявну відстрочку.
Також ми писали про те, що робити, якщо висновок ВЛК не відображається у "Резерв+".
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