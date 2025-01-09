Продовження бронювання у "Резерв+- як зробити, якщо відсутні дані

Застосунок для військовозобов’язаних "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Навіть якщо у "Резерв+" військовозобов’язаного громадянина не відображається оформлене бронювання, це не може стати на перешкоді продовження бронювання. А за внесення даних у "Резерв+" відповідає не громадянин чи його підприємство, а ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Хто відповідальний за бронювання

Громадянин, який працює на підприємстві, визнаному критично важливим для економіки держави, не повинен займатися процесом власного бронювання від мобілізації.

Саме бронювання має оформити підприємство, а далі — відповідальність на ТЦК.

"ТЦК повинен був внести дані до реєстру про Ваше бронювання, тож, Ви маєте право надіслати до останнього заяву із проханням внести дані до реєстру щодо Вашого бронювання", — відповів громадянину, який пояснив, що досі не бачить свого бронювання у "Резерв+", адвокат Юрій Айвазян.

Що робити, якщо попереднє бронювання не показує у "Резерв+"

Разом з тим, наголосив Айвазян, така ситуація не є перешкодою для продовження бронювання.

Бо у тих даних, які необхідно вказати підприємству про працівника, якого хочуть забронювати чи продовжити йому бронювання, немає вимоги про обов’язкову наявність відображення попереднього бронювання.

Тож навіть якщо попереднє бронювання не показується в "Резерв+", можна подавати громадянина на продовження бронювання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як діяти, якщо в "Резерв+" відсутні дані про наявну відстрочку.

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