Мобилизация полицейских в Украине — сколько человек могут призвать в сентябре 2024 года

Украинские полицейские на службе. Фото: Нацполиция

Еще в мае 2024 года в Украине вступили в силу изменения в законодательство, которые, в частности, предусматривают новые правила мобилизации работников Национальной полиции. Полицейские обязаны были перейти из специального учета на общий военный учет. Они потеряли право на отсрочку, но вместе с тем получили возможность быть забронированными.

Читайте также:

Сколько полицейских могут призвать на военную службу, а какое количество подлежит бронированию, рассказываем далее в материале.

Так, заметим, что изменения были внесены в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Также нормы бронирования работников полиции определяет постановление Кабинета министров Украины № 650.

Таким образом Кабмином было принято решение о бронировании 90% личного состава Национальной полиции и ГСЧС.

Итак, только 10% полицейских подлежат мобилизации. Они могут присоединиться к:

бригаде "Лють";

первой сводной бригаде полиции особого назначения, созданной на базе Департамента превентивной деятельности;

второй сводной Бригаде Департамента патрульной полиции "Хижак";

третьей сводной Бригаде подразделений полиции особого назначения КОРД.

Правоохранители в Запорожье. Фото: mvs.gov.ua

Следует отметить, что кроме Национальной полиции, бронирование от мобилизации распространяется на:

органы государственной власти;

Национальное антикоррупционное бюро;

Государственное бюро расследований;

государственный органы и суды;

Бюро экономической сохранности;

Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Бронирование также распространяется на предприятия, критически важные для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, а также на те, которые выполняют специальные мобилизационные задачи.

Ранее мы писали, до скольки лет могут мобилизовать в Украине.

Напомним, мы рассказывали, когда могут призвать студента, который учится на магистратуре.

Также мы информировали, могут ли мобилизовать людей с инвалидностью III группы.