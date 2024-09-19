Мобилизация полицейских в Украине — сколько человек могут призвать в сентябре 2024 года

Сколько полицейских мобилизуют в сентябре — названа цифра
Еще в мае 2024 года в Украине вступили в силу изменения в законодательство, которые, в частности, предусматривают новые правила мобилизации работников Национальной полиции. Полицейские обязаны были перейти из специального учета на общий военный учет. Они потеряли право на отсрочку, но вместе с тем получили возможность быть забронированными.
Сколько полицейских могут призвать на военную службу, а какое количество подлежит бронированию, рассказываем далее в материале.
Так, заметим, что изменения были внесены в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Также нормы бронирования работников полиции определяет постановление Кабинета министров Украины № 650.
Таким образом Кабмином было принято решение о бронировании 90% личного состава Национальной полиции и ГСЧС.
Итак, только 10% полицейских подлежат мобилизации. Они могут присоединиться к:
- бригаде "Лють";
- первой сводной бригаде полиции особого назначения, созданной на базе Департамента превентивной деятельности;
- второй сводной Бригаде Департамента патрульной полиции "Хижак";
- третьей сводной Бригаде подразделений полиции особого назначения КОРД.
Следует отметить, что кроме Национальной полиции, бронирование от мобилизации распространяется на:
- органы государственной власти;
- Национальное антикоррупционное бюро;
- Государственное бюро расследований;
- государственный органы и суды;
- Бюро экономической сохранности;
- Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Бронирование также распространяется на предприятия, критически важные для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, а также на те, которые выполняют специальные мобилизационные задачи.
Ранее мы писали, до скольки лет могут мобилизовать в Украине.
Напомним, мы рассказывали, когда могут призвать студента, который учится на магистратуре.
Также мы информировали, могут ли мобилизовать людей с инвалидностью III группы.
Читайте Новини.LIVE!