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Сколько полицейских мобилизуют в сентябре — названа цифра

19 сентября 2024 18:46
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация полицейских в Украине — сколько человек могут призвать в сентябре 2024 года
Украинские полицейские на службе. Фото: Нацполиция
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Еще в мае 2024 года в Украине вступили в силу изменения в законодательство, которые, в частности, предусматривают новые правила мобилизации работников Национальной полиции. Полицейские обязаны были перейти из специального учета на общий военный учет. Они потеряли право на отсрочку, но вместе с тем получили возможность быть забронированными.

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Сколько полицейских могут призвать на военную службу, а какое количество подлежит бронированию, рассказываем далее в материале.

Так, заметим, что изменения были внесены в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Также нормы бронирования работников полиции определяет постановление Кабинета министров Украины № 650.

Таким образом Кабмином было принято решение о бронировании 90% личного состава Национальной полиции и ГСЧС.

Итак, только 10% полицейских подлежат мобилизации. Они могут присоединиться к:

  • бригаде "Лють";
  • первой сводной бригаде полиции особого назначения, созданной на базе Департамента превентивной деятельности;
  • второй сводной Бригаде Департамента патрульной полиции "Хижак";
  • третьей сводной Бригаде подразделений полиции особого назначения КОРД.

 

Мобилизация полицейских в Украине — сколько человек могут призвать в сентябре 2024 года
Правоохранители в Запорожье. Фото: mvs.gov.ua

Следует отметить, что кроме Национальной полиции, бронирование от мобилизации распространяется на:

  • органы государственной власти;
  • Национальное антикоррупционное бюро;
  • Государственное бюро расследований;
  • государственный органы и суды;
  • Бюро экономической сохранности;
  • Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Бронирование также распространяется на предприятия, критически важные для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, а также на те, которые выполняют специальные мобилизационные задачи.

Ранее мы писали, до скольки лет могут мобилизовать в Украине.

Напомним, мы рассказывали, когда могут призвать студента, который учится на магистратуре.

Также мы информировали, могут ли мобилизовать людей с инвалидностью III группы.

полиция сентябрь мобилизация бронирование военнообязанные

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