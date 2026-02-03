Бронирование от мобилизации - бронирование на предприятиях ОПК

На предприятии оборонного комплекса. Фото: Defender Media

С декабря 2025 года в Украине изменили правила бронирования от мобилизации. Эти изменения касаются работников, которые являются частью предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

Реклама

Читайте также:

Новые правила бронирования

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался процессом бронирования от мобилизации.

Мужчину, в частности, заинтересовало, можно ли получить бронирование от мобилизации, находясь в розыске за нарушение правил воинского учета.

"4 декабря 2025 года вступил в силу закон №4630-IX, который позволяет предприятиям оборонно-промышленного комплекса и критической инфраструктуры временно бронировать от мобилизации сотрудников, имеющих нарушения воинского учета", — пояснил, комментируя ситуацию, адвокат Андрей Карпенко.

Права предприятий ОПК и временные ограничения

Юрист рассказал, как происходит процесс бронирования на предприятиях ОПК.

Согласно новым нормам, работодатели, работающие в оборонно-промышленном комплексе, имеют право бронировать своих работников, которые:

не состоят на воинском учете или которые не уточнили персональные данные;

не имеют оформленных ненадлежащим образом военно-учетных документов;

находятся в розыске за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Впрочем, таких работников можно забронировать только на короткий срок, до 45 дней.

"В течение этого срока работник должен исправить нарушение правил воинского учета, после чего он будет подлежать бронированию на общих основаниях", — подчеркнул Карпенко.

Напомним, мы ранее писали о том, кто может потерять бронирование в феврале 2026 года.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли оформить бронирование от мобилизации без обновленных военно-учетных данных.