Бронирование от мобилизации - можно ли оформить бронирование без обновленных данных

Приложение "Резерв+", где нужно обновить данные. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если военнообязанный гражданин не обновил военно-учетные данные, он не сможет получить бронирование от мобилизации. Даже если предприятие, которое является стратегически важным для украинской экономики, подаст документы на бронирование такого сотрудника, его отклонят.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Реклама

Читайте также:

Бронь и отказ от бронирования

К юристам обратился гражданин, который планирует получить бронирование на рабочем месте, но не обновил военно-учетные данные.

Мужчина поинтересовался, можно ли в такой ситуации оформить бронирование.

"Бронь вы сможете получить только при условии установки "Резерв+" и уточнения данных", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

В противном же варианте, заверил Айвазян, гражданину придет отказ в бронировании.

Почему без обновленных данных не забронируют

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил невозможность оформления бронирования от мобилизации в таких условиях.

"Вы можете попробовать, однако получите отказ, ведь в соответствии с п.29 Порядка бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время перевод военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия отсрочки осуществляется автоматически в случае, когда военнообязанный уточнил персональные данные", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, кого из государственных служащих могут забронировать от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли благотворительные организации бронировать работников.