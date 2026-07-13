Как в Украине изменились правила бронирования

Оформление военно-учетных документов в ТЦК. Фото: Новини.LIVE, Укринформ. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине обновили правила отстранения работников от службы в соответствии с Постановлением № 692. По состоянию на 9 июля 16 областей уже утвердили новые критерии, а ещё шесть регионов подготовили соответствующие проекты. Кроме того, министерства издали более десятка новых приказов, определяющих, кто именно сможет получить отсрочку от службы.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Новые требования к бизнесу

Кабмин ужесточил требования к компаниям. Главное нововведение — повышение минимальной зарплаты для критически важных предприятий до 25 тысяч 941 гривны. Также чиновники обязали все компании до 1 сентября пересмотреть свой статус критичности. Если компания не соответствует новым условиям, она лишится этого статуса, а все старые решения о бронировании, действующие в настоящее время, автоматически утратят силу. Еще одно изменение касается совместителей — теперь их разрешено учитывать в общей квоте только по одному, основному месту работы.

Кто имеет право на бронирование

Получить полную защиту от мобилизации могут сотрудники следующих структур:

правоохранительные органы, в том числе Национальная полиция, СБУ, ГБР, НАБУ, прокуратура, разведывательные службы, ГСЧС и уголовно-исполнительная служба;

штатные сотрудники патронатных служб в государственных органах, действующих на всей территории Украины;

международные организации, учреждения ООН, зарубежные судебные органы, Общество Красного Креста Украины, а также другие неправительственные организации, реализующие гуманитарные проекты на средства иностранных партнеров.

Как бизнесу стать критически важным

Чтобы предприятие получило право резервировать свой персонал, власти должны признать его критически важным для экономики или жизни людей. Для этого компания должна выполнить хотя бы три условия из основных правительственных критериев:

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Высокие зарплаты. Средняя зарплата на предприятии должна составлять минимум 25 941 гривну. Если в компании работает более 50 человек, этот показатель должен превышать среднюю зарплату по стране за прошлый год в два раза, а если от 20 человек — в три раза. Чистая налоговая история. Компания не должна иметь никаких задолженностей по уплате налогов, сборов или единого социального взноса (ЕСВ). Крупные суммы налогов. Общий объем уплаченных налогов и платежей в бюджеты всех уровней должен превышать эквивалент 1,5 миллиона евро. Валютные поступления. Бизнес должен зарабатывать в иностранной валюте более 32 миллионов евро в эквиваленте. Стратегическое значение. Предприятие играет важную роль для конкретной отрасли или обеспечивает жизненно важные потребности местного сообщества. Особый государственный статус. Сюда относятся резиденты Дія.City, а также предприятия оборонно-промышленного или топливно-энергетического комплекса.

Помимо этих базовых правил, каждое предприятие должно дополнительно выполнить от одного до трех требований со стороны профильных министерств или областных военных администраций. Эти правила ведомства устанавливают отдельно, учитывая специфику бизнеса и особенности конкретного региона.

Как проходит процедура

Окончательное решение о бронировании принимает Министерство экономики. Руководители компаний составляют списки военнообязанных работников и подают их на согласование в Министерство обороны. Сделать это можно как в обычном бумажном или электронном виде, так и через портал "Дія".