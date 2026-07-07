Трудоустройство и задержание гражданина, находящегося в розыске: различия в обеих ситуациях

Поиск ТЦК и проверка гражданина группой оповещения. Фото: NV, Новини.LIVE

Гражданин, подлежащий воинской службе, должен состоять на воинском учете для трудоустройства. Однако факт нахождения в розыске не влияет на получение рабочего места и должности. А вот получить отсрочку от мобилизации гражданину, находящемуся в розыске ТЦК, невозможно.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Трудоустройство во время войны

Во время действия военного положения права военнообязанных граждан несколько ограничиваются. Также эти права и обязанности регламентируются рядом статей военного законодательства.

Так, граждане, состоящие на воинском учете, не могут устроиться на работу без воинско-учетного документа. Вместе с тем, военнообязанные граждане могут получить на работе отсрочку от мобилизации.

Однако право на отсрочку предоставляется работникам не всех предприятий. Эту привилегию получили только те компании и организации, которые были признаны критически важными для функционирования отечественной экономики.

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К юристам обратился военнообязанный гражданин, который планирует устроиться на работу на критически важное предприятие. Мужчина подчеркнул, что на данный момент он находится в розыске ТЦК.

Гражданин поинтересовался, не повлияет ли розыск на трудоустройство и призыв. Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, чем отличаются эти два процесса для разыскиваемого лица.

Юрист Владислав Дерий отметил: "Для трудоустройства розыск не является проблемой. Однако перед тем, как вас будут подавать на бронирование, вам следует снять розыск". В противном случае, добавил Дерий, запрос на бронирование будет отклонен.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что юрист объяснил порядок оформления бронирования резервиста на критически важном предприятии.

Работников критически важных предприятий могут забронировать от мобилизации. Но бронь предоставляется только военнообязанным. Резервисты не могут получить бронь, поэтому сначала нужно сняться с оперативного резерва.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что министр Соболев назвал критерии, необходимые для бронирования.

Министр экономики Алексей Соболев назвал обязательные критерии, необходимые бизнесу для бронирования работников от мобилизации. По его словам, этот механизм находится под постоянным контролем правительства и призван поддерживать равновесие между потребностями экономики и обеспечением Вооруженных Сил Украины.