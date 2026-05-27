Бронирование после отсрочки: почему ТЦК может отказать

Гражданин подает заявление в ТЦК. Фото: УНІАН

Бронирование предоставляется военнообязанным гражданам, которые работают на критически важных для отечественной экономики предприятиях. Гражданин имеет право получить бронь, но не в случае наличия действующей отсрочки. В такой ситуации территориальный центр комплектования откажет в бронировании.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка и мобилизация в Украине

Существует несколько вариантов законного избежания мобилизации в особый период. Одним из таких вариантов является бронирование от мобилизации.

Бронирование предоставляется работникам далеко не всех отечественных предприятий. Право на это имеют только те предприятия, которые были признаны критически важным для функционирования украинской экономики.

Отсрочка же предоставляется гражданам при наличии хотя бы одной из целой кучи определенных законодательством причин. Это может быть как статус многодетного отца, так и проблемы со здоровьем.

Читайте также:

Во время отсрочки на броню не стоит подаваться

К юристам обратился гражданин, который имеет отсрочку от мобилизации. Мужчина отметил, что отсрочка у него оформлена не бессрочно, поэтому после ее завершения гражданин хочет получить бронирование, потому что работает на критически важном предприятии.

Мужчина поинтересовался, когда именно ему нужно подавать документы на бронирование. В частности, можно ли это сделать во время действия отсрочки.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил, что здесь важно именно подать документы вовремя, потому что в некоторых случаях ТЦК может не принять заявление: "Если подать на бронирование до отмены отсрочки, обязательно откажут. Можете попробовать отправить заявление в ТЦК об аннулировании отсрочки досрочно, но не факт, что это сработает, потому что закон не содержит прямой нормы об отмене отсрочки по заявлению военнообязанного".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что правительство обновило критерии бронирования для критически важных предприятий.

Кабинет министров Украины обновил правила бронирования военнообязанных работников для критически важной инфраструктуры. Среди главных изменений: повышение требований зарплаты, которая должна составлять почти 26 тысяч гривен, и правила подсчета квот, то есть работник, который имеет отсрочку по закону или который работает по совместительству, будет иметь только одно бронирование.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что бронирование во время БОВП уже невозможно, потому что гражданин уже изменил статус с военнообязанного на военнослужащего.

Военнообязанные граждане имеют право на бронирование от мобилизации, если они работают на критически важных предприятиях. После того, как военнообязанный попадает из ТЦК в учебный центр на БОВП, он превращается в военного. А военнослужащего забронировать от призыва уже невозможно.