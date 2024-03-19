Мобилизация в Украине 2024 — какие документы нужны для бронирования работников

Бронирование работников от мобилизации — какие документы необходимы в 2024 году
Во время военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные мужчины подлежат призыву на военную службу. Однако предприятия, компании и организации имеют право забронировать своих работников от мобилизации.
Как это сделать и какие документы необходимы для бронирования работника, рассказал юрист Михаил Лобунько.
Список документов, необходимых для бронирования работника
По словам правоведа, предприятию, организации или компании необходимо сформировать списки военнообязанных, которые предлагаются для бронирования.
При этом у таких лиц должны быть обновлены военно-учетные документы. Это необходимо для того, чтобы данные, которые будут внесены в таблицы, были корректными и действительными. Даная информация является важным приложением к пакету документов, который подается в профильное министерство.
В пакет документов, необходимых для проведения бронирования работников, входят:
- военно-учетный документ;
- паспорт гражданина Украины;
- заявление от работника (работник должен подать заявление на бронирование, в котором он выложит свою причину, почему предпочитает остаться на работе в случае мобилизации);
- объяснительная записка от работодателя (работодатель имеет право подать объяснительную записку в ТЦК и СП, в которой укажет критическое значение работы работника для функционирования предприятия).
Бронирование работников — какой алгоритм
После сбора всех необходимых документов процедура бронирования выглядит следующим образом:
1. Представление документов в уполномоченный орган.
- Если основание бронирования мобилизационное задание, то следует обратиться в орган, который его выдал.
- Если контракт — орган, с которым его заключили.
- Если это критически важное предприятие — орган, предоставивший этот статус.
Соответствующий орган проводит проверку и представляет документы в Генштаб.
2. Генштаб согласовывает документы и передает Минэкономики.
3. Минэкономики принимает решение о бронировании работников, направляет его в Генштаб и предприятие.
4. Генштаб отправляет документы о бронировании в ТЦК.
5. Предприятие со своей стороны предоставляет работнику выписку из указанного решения.
6. Предприятие должно направить в ТЦК и СП специальное сообщение, поэтому работнику не нужно идти в ТЦК.
Важно: рассмотрение документов не должно превышать 25 дней рассмотрения.
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