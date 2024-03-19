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Бронирование работников от мобилизации — какие документы необходимы в 2024 году

19 марта 2024 17:53
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — какие документы нужны для бронирования работников
Бронирование работников в Украине. Коллаж Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Во время военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные мужчины подлежат призыву на военную службу. Однако предприятия, компании и организации имеют право забронировать своих работников от мобилизации.

Как это сделать и какие документы необходимы для бронирования работника, рассказал юрист Михаил Лобунько.

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Список документов, необходимых для бронирования работника

По словам правоведа, предприятию, организации или компании необходимо сформировать списки военнообязанных, которые предлагаются для бронирования.

При этом у таких лиц должны быть обновлены военно-учетные документы. Это необходимо для того, чтобы данные, которые будут внесены в таблицы, были корректными и действительными. Даная информация является важным приложением к пакету документов, который подается в профильное министерство.

В пакет документов, необходимых для проведения бронирования работников, входят:
  • военно-учетный документ;
  • паспорт гражданина Украины;
  • заявление от работника (работник должен подать заявление на бронирование, в котором он выложит свою причину, почему предпочитает остаться на работе в случае мобилизации);
  • объяснительная записка от работодателя (работодатель имеет право подать объяснительную записку в ТЦК и СП, в которой укажет критическое значение работы работника для функционирования предприятия).

 

Список документов, необходимых для бронирования работника
Документы необходимые для бронирования работника. Фото: freepik.com

Бронирование работников — какой алгоритм

После сбора всех необходимых документов процедура бронирования выглядит следующим образом:

1. Представление документов в уполномоченный орган.

  • Если основание бронирования мобилизационное задание, то следует обратиться в орган, который его выдал.
  • Если контракт — орган, с которым его заключили.
  • Если это критически важное предприятие — орган, предоставивший этот статус.

Соответствующий орган проводит проверку и представляет документы в Генштаб.

2. Генштаб согласовывает документы и передает Минэкономики.

3. Минэкономики принимает решение о бронировании работников, направляет его в Генштаб и предприятие.

4. Генштаб отправляет документы о бронировании в ТЦК.

5. Предприятие со своей стороны предоставляет работнику выписку из указанного решения.

6. Предприятие должно направить в ТЦК и СП специальное сообщение, поэтому работнику не нужно идти в ТЦК.

Важно: рассмотрение документов не должно превышать 25 дней рассмотрения.

Ранее мы писали, что в Украине упростили бронирование работников оборонных предприятий.

Напомним, мы сообщали, как происходит бронирование аграриев от мобилизации в 2024 году и с какими вызовами сталкивается область.

Мы также информировали, какие условия прозрачной и гибкой схемы бронирования от мобилизации.

война
Украина
мобилизация
документы
бронирование

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