Бронювання після відстрочки: чому ТЦК може відмовити

Бронювання надається військовозобов’язаним громадянам, які працюють на критично важливих для вітчизняної економіки підприємствах. Громадянин має право отримати бронь, але не у випадку наявності чинної відстрочки. В такій ситуації територіальний центр комплектування відмовить у бронюванні.

Відстрочка і мобілізація в Україні

Існує кілька варіантів законного уникнення мобілізації в особливий період. Одним із таких варіантів є бронювання від мобілізації.

Бронювання надається працівникам далеко не усіх вітчизняних підприємств. Право на це мають лише ті підприємства, які були визнані критично важливим для функціонування української економіки.

Відстрочка ж надається громадянам за наявності хоча б однієї із цілої купи визначених законодавством причин. Це може бути як статус багатодітного батька, так і проблеми зі здоров’ям.

Під час відстрочки на броню не варто подаватися

До юристів звернувся громадянин, який має відстрочку від мобілізації. Чоловік зазначив, що відстрочка у нього оформлена не безстроково, тож після її завершення громадянин хоче отримати бронювання, бо працює на критично важливому підприємстві.

Чоловік поцікавився, коли саме йому потрібно подавати документи на бронювання. Зокрема, чи можна це зробити під час дії відстрочки.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, наголосив, що тут важливо саме подати документи вчасно, бо у деяких випадках ТЦК може не прийняти заяву: "Якщо подати на бронювання до скасування відстрочки, обов'язково відмовлять. Можете спробувати надіслати заяву до ТЦК про анулювання відстрочки достроково, але не факт, що це спрацює, бо закон не містить прямої норми щодо скасування відстрочки за заявою військовозобов'язаного".

Кабінет міністрів України оновив правила бронювання військовозобов'язаних працівників для критично важливої інфраструктури. Серед головних змін: підвищення вимог зарплати, яка має становити майже 26 тисяч гривень, та правила підрахунку квот, тобто працівник, який має відстрочку за законом чи який працює за сумісництвом, матиме лише одне бронювання.

Військовозобов’язані громадяни мають право на бронювання від мобілізації, якщо вони працюють на критично важливих підприємствах. Після того, як військовозобов’язаний потрапляє із ТЦК у навчальний центр на БЗВП, він перетворюється на військового. А військовослужбовця забронювати від призову уже неможливо.