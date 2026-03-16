Бронь для резервиста, бронь после срочной службы

Бывшим срочникам могут отказать в бронировании из-за пребывания в оперативном резерве.

Бронирование от мобилизации не распространяется на часть граждан, состоящих на воинском учете. Юристы объяснили, кого не могут забронировать на критически важных предприятиях и что делать в такой ситуации.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама

Читайте также:

Срочная служба и оперативный резерв

Бронирование от мобилизации является элементом стабилизации отечественной экономики в условиях полномасштабной российско-украинской войны. Бронировать своих работников могут предприятия, которые признаны критически важными для экономической жизни страны.

К юристам обратился гражданин, который работает на одном из критически важных предприятий. Мужчина поинтересовался, может ли он быть забронирован от призыва, учитывая то, что он ранее проходил военную службу как срочник.

Юристы объяснили, что на возможность бронирования такого гражданина влияет именно факт его срочной службы. "Вы зачислены на службу в оперативном резерве. Вас зачислили в оперативный резерв в обязательном порядке", — отметил, комментируя такую ситуацию, адвокат Андрей Карпенко.

Куда и зачем подавать рапорт

Граждан, находящихся в оперативном резерве, обычно не бронируют от мобилизации. "Вы, конечно, можете попробовать забронироваться, но скорее всего получите отказ", — признал юрист Владислав Дерий.

В таком случае, пояснил юрист, нужно подать рапорт командиру части, где гражданин проходил срочную службу. В рапорте нужно определить требование исключить бывшего срочника из военного оперативного резерва и уволить со службы в военном резерве в связи с возникновением обстоятельств, предусмотренных статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Затем ТЦК должны взять Вас на воинский учет военнообязанных. Если командир или ТЦК проявляют бездействие — нужно обращаться в суд", — отметил Дерий. После этого можно оформлять бронирование от мобилизации.

Внутренне перемещенное лицо может оформить бронирование от мобилизации еще до того, как станет на учет на новом месте. Главное — соответствовать критериям для брони и не находиться в розыске ТЦК.

После изменений в законодательстве стало возможно бронирование работников критически важных предприятий даже в статусе "находится в розыске". Юристы объяснили, кому именно сделано такое исключение и как долго оно продлится.