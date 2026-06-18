Бронирование во время академического отпуска: юрист объяснил, когда это возможно

Студенты в аудитории. Фото: КПИ им. Игоря Сикорского

Студент, берущий академический отпуск, теряет право на отсрочку. Однако оформить отсрочку от призыва такое лицо не сможет сразу после начала академического отпуска. Требуется время для того, чтобы учебное заведение внесло информацию в ЕГЭБО, откуда она поступит в реестр "Оберіг".

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Бронирование и отсрочки от призыва

В украинском законодательстве существует две основные возможности законно избежать мобилизации во время действия военного положения. Одной из возможностей является бронирование на работе.

Забронировать могут работников предприятий, признанных критически важными для отечественной экономики. Для этого предприятие должно соответствовать нескольким необходимым критериям.

Другая возможность избежать призыва в ВСУ это отсрочка по той или иной причине. Получить одновременно и отсрочку, и бронирование гражданин не может.

Читайте также:

Бронирование возможно только после внесения в ЕГЭБО данных об академическом отпуске

К юристам обратился гражданин, имеющий отсрочку на время обучения в качестве студента. Мужчина пояснил, что планирует взять академический отпуск, во время которого отсрочка будет аннулирована.

Гражданин отметил, что он работает на предприятии, выполняющем критически важные функции, и хочет получить отсрочку. Мужчина поинтересовался, когда это можно будет сделать: сразу после начала академического отпуска или в течение какого-то времени.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, как это произойдет: "Если академический отпуск начинается с 01.10.2026, то наиболее реалистично ожидать аннулирования отсрочки по обучению после 01.10.2026, когда учебное заведение внесет или обновит в ЕГЭБО статус академического отпуска, и эти данные поступят в Реестр. Это может произойти не сразу в день издания приказа и не обязательно сразу в день внесения в ЕГЭБО". Только после отмены отсрочки можно будет начинать процесс бронирования.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что право на отсрочку после возобновления обучения в вузе остается в силе.

Студенты отечественных учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации. Отсрочка действует в течение всего периода обучения. После изменений и отмены одного из приказов Минобразования отсрочка восстанавливается и после возобновления обучения.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что повторное зачисление в вуз не дает права на отсрочку.

Студент имеет право на отсрочку от призыва на весь период обучения. Но после отчисления отсрочка аннулируется. И даже повторное поступление не возвращает студенту право на получение отсрочки от мобилизации.