Бронь під час академвідпустки: юрист пояснив, коли це можливо

Студенти в аудиторії. Фото: КПІ ім. Ігоря Сікорського

Студент, який бере академічну відпустку, втрачає право на відстрочку. Але оформити бронювання від призову така особа не зможе відразу після початку академвідпустки. Потрібен час на те, аби освітній заклад вніс інформацію в ЄДЕБО, звідки вона підтягнеться до реєстру "Оберіг".

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Бронювання і відстрочки від призову

В українському законодавстві існує дві основні можливості законно уникнути мобілізації під час дії воєнного стану. Однією із можливостей є бронювання на роботі.

Забронювати можуть працівників підприємств, які визнані критично важливими для вітчизняної економіки. Для цього підприємство має відповідати кількох необхідним критеріям.

Інша можливість уникнути призову до ЗСУ це відстрочка з тієї чи іншої причини. Отримати водночас і відстрочку, і бронювання громадянин не може.

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Бронювання можливе тільки після внесення в ЄДЕБО даних про академвідпустку

До юристів звернувся громадянин, який має відстрочку на час навчання як студент. Чоловік пояснив, що планує взяти академічну відпустку, під час якої відстрочка буде анульована.

Громадянин зазначив, що він працює на критично важливому підприємстві і хоче отримати бронювання. Чоловік поцікавився, коли це можна буде зробити, відразу після початку академвідпустки чи протягом якогось часу.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, як це відбудеться: "Якщо академвідпустка з 01.10.2026, то найреалістичніше очікувати зникнення навчальної відстрочки після 01.10.2026, коли освітній заклад внесе або актуалізує в ЄДЕБО статус академічної відпустки, і ці дані підтягнуться до Реєстру. Це може бути не одразу в день наказу і не обов’язково одразу в день внесення в ЄДЕБО". Тільки після зникнення відстрочки можна буде починати процес бронювання.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що право на відстрочку після поновлення у виші залишається чинним.

Студенти вітчизняних навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації. Відстрочка діє протягом усього часу навчання. Після змін і скасування одного із наказів Міносвіти відстрочка відновлюється і після поновлення на навчанні.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що повторне зарахування у виш не дає права на відстрочку.

Студент має право на відстрочку від призову на увесь час навчання. Але після відрахування відстрочка зникає. І навіть повторний вступ не повертає студенту право отримати відстрочку від мобілізації.