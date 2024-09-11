Отсрочка для студентов - особенности оформления отсрочки - справка ЕГЭБО, что это известно

Студенты на занятии. Фото: Freepik

Даже при наличии приказа о зачислении студента он еще не имеет права на отсрочку от мобилизации. Главным документом в процессе оформления отсрочки для студента является справка ЕГЭБО, удостоверяющая, что гражданин не нарушает принцип последовательности полученного образования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Приказа о зачислении не хватит

Студенты украинских вузов после поступления имеют право на отсрочку от призыва в период всеобщей мобилизации.

Но сам факт поступления, подтвержденный документом из учебного заведения, не является достаточным основанием для отсрочки.

"Самой выписки из приказа о зачислении на первый курс недостаточно для безопасного обновления данных", — подчеркнул Владислав Дерий.

О чем сообщает справка ЕГЭБО

Он напомнил, что необходима еще справка о соискателе образования, которая сформирована в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).

"Это единственный документ, дающий право на отсрочку в связи с обучением", — подчеркнул юрист.

Справка ЕГЭБО свидетельствует, что студент не нарушает принцип последовательности получения образования — то есть нынешний образовательный уровень, на котором он учится, выше предыдущего.