Отсрочка для студентов - особенности оформления отсрочки - справка ЕГЭБО, что это известно

Отсрочка для студентов — что известно о главном документе, необходимом для этого процесса
Даже при наличии приказа о зачислении студента он еще не имеет права на отсрочку от мобилизации. Главным документом в процессе оформления отсрочки для студента является справка ЕГЭБО, удостоверяющая, что гражданин не нарушает принцип последовательности полученного образования.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Приказа о зачислении не хватит
Студенты украинских вузов после поступления имеют право на отсрочку от призыва в период всеобщей мобилизации.
Но сам факт поступления, подтвержденный документом из учебного заведения, не является достаточным основанием для отсрочки.
"Самой выписки из приказа о зачислении на первый курс недостаточно для безопасного обновления данных", — подчеркнул Владислав Дерий.
О чем сообщает справка ЕГЭБО
Он напомнил, что необходима еще справка о соискателе образования, которая сформирована в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).
"Это единственный документ, дающий право на отсрочку в связи с обучением", — подчеркнул юрист.
Справка ЕГЭБО свидетельствует, что студент не нарушает принцип последовательности получения образования — то есть нынешний образовательный уровень, на котором он учится, выше предыдущего.
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