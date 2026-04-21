Бронирование во время БОВП уже невозможно: во всем виноват статус

Бронирование во время БОВП уже невозможно: во всем виноват статус

Дата публикации 21 апреля 2026 12:20
Бронирование во время БОВП уже невозможно: во всем виноват статус
Мобилизованные во время прохождения курса БОВП. Фото: 150-й учебный центр Командования Сил ТрО

Военнообязанные граждане имеют право на бронирование от мобилизации, если они работают на критически важных предприятиях. После того, как военнообязанный попадает из ТЦК в учебный центр на БОВП, он превращается в военного. А военнослужащего забронировать от призыва уже невозможно.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Бронирование работников критически важных предприятий

Военнообязанные граждане имеют право на законных основаниях избежать мобилизации в особый период. Одним из таких оснований является бронирование от призыва.

Право на бронирование предоставляется работникам предприятий, которые были признаны критически важными для функционирования отечественной экономики в особый период. В зависимости от того, к какой именно категории критичности относится предприятие, оно может забронировать часть или всех своих работников.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался нюансами бронирования. Так, лицо, ранее работавшее на критически важном предприятии, было уволено, а до того, как устроилось на другую работу с бронированием, было мобилизовано и в настоящее время проходит базовую общую военную подготовку в учебном центре.

Бронирование возможно до БОВП

Гражданин поинтересовался, могут ли такое лицо забронировать от мобилизации во время прохождения курса БОВП. Юристы объяснили, что такая ситуация, к сожалению, невозможна.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что главная проблема здесь в разных статусах. Дерий подчеркнул: "Военнообязанный — это человек, который находится в запасе. Военнослужащий — это человек, который зачислен в списки части и проходит службу (в частности БОВП)".

Юрист признал: "Как только человек был мобилизован и зачислен в штат учебного центра или воинской части, он меняет статус с "военнообязанного" на "военнослужащего". Механизм бронирования на военнослужащих не распространяется".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как долго продлится перебронирование при смене работы.

Если гражданин меняет одно критически важное предприятие на другое, его бронирование обязательно будет отменено и оформлено заново на новом рабочем месте. На это уйдет 5-7 дней времени. Но бронь на предыдущем месте может сохраниться еще некоторое время после увольнения.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, кто может получить бронирование во время мобилизации.

Во время военного положения и всеобщей мобилизации некоторых военнообязанных могут забронировать. Пока будет действовать бронь, в армию работник не попадет. Правда, получить такую привилегию могут не все.

критическая инфраструктура мобилизация бронирование
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
