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Повестка на улице — когда это неправомерно

4 сентября 2024 18:43
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Вручение повестки - повестки на улице - когда вручение повестки является незаконным
Вручение повестки на улице. Фото: Новини.PRO
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Повестки, которые вручаются гражданам на улице, должны быть вручены гражданам, которые в этом населенном пункте зарегистрированы или фактически проживают. Если человек на один день приехал в другой город, тамошние работники ТЦК не имеют права вручать такому военнообязанному гражданину повестку с требованием пройти в этом населенном пункте военно-врачебную комиссию.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Середницкий.

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В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения.

В ходе этого процесса части военнообязанных вручают повестки — в частности, и мобильными группами оповещения ТЦК на улицах.

Такой формат вручения является законным, но есть исключения, когда такие повестки неправомерны.

Когда такая повестка не является документом

"Повестка должна быть вручена по месту вашей регистрации или фактического проживания", — ответил военнообязанному гражданину Евгений Середницкий.

В ситуации же, когда лицо на один день приехало в другой город, вручение повестки с требованием пройти ВВК в этом городе неправомерно, подчеркнул адвокат.

"Отказ от повестки может привести к административной ответственности, но поскольку ее вручение могло быть неправомерным, это может быть аргументом в вашу пользу", — добавил юрист.

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