Бронирование от мобилизации в Украине изменили — какие условия

Заседание Кабмина. Фото: t.me/svyrydenkoy

Кабинет министров изменил основания для бронирования от мобилизации на военное время. В частности, это касается бизнеса на прифронтовых территориях и предприятий, которые изготавливают дроны.

Об этом говорится в постановлении от 8 сентября 2025 г. № 1106.

Новые основания для бронирования от мобилизации

Правительство решило, что отныне 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах получат бронирование. Оно может осуществляться на территориях, где идут активные боевые действия, и на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы.

Кроме того, к критериям критически важных предприятий добавили организации, которые выполняют государственные контракты по производству беспилотных систем, вооружения, военной техники, боеприпасов и их составных частей по заказу Администрации Госспецсвязи и других государственных оборонных органов.

Что об этом говорят в Минэкономики

В то же время в Минэкономики отметили, что от этого решения будет хороший экономический эффект. Прежде всего, это сохраненный ВВП и налоговые поступления. В общем, доход может составлять около 2,25 млрд гривен в год.

