Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Правительство расширило основания для бронирования — детали

Правительство расширило основания для бронирования — детали

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 11:46
Бронирование от мобилизации в Украине изменили — какие условия
Заседание Кабмина. Фото: t.me/svyrydenkoy

Кабинет министров изменил основания для бронирования от мобилизации на военное время. В частности, это касается бизнеса на прифронтовых территориях и предприятий, которые изготавливают дроны.

Об этом говорится в постановлении от 8 сентября 2025 г. № 1106.

Реклама
Читайте также:

Новые основания для бронирования от мобилизации

Правительство решило, что отныне 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах получат бронирование. Оно может осуществляться на территориях, где идут активные боевые действия, и на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы.

Кроме того, к критериям критически важных предприятий добавили организации, которые выполняют государственные контракты по производству беспилотных систем, вооружения, военной техники, боеприпасов и их составных частей по заказу Администрации Госспецсвязи и других государственных оборонных органов.

Что об этом говорят в Минэкономики

В то же время в Минэкономики отметили, что от этого решения будет хороший экономический эффект. Прежде всего, это сохраненный ВВП и налоговые поступления. В общем, доход может составлять около 2,25 млрд гривен в год.

Напомним, ранее мы писали, как забронировать всех работников в прифронтовых зонах. Подать соответствующую заявку можно, в частности, онлайн.

Также мы сообщали, какие повестки может прислать ТЦК забронированным. Адвокат объяснил, в каких случаях это возможно.

Кабинет министров мобилизация бронирование предприятия война в Украине
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации