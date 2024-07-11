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Бронирование в органах местного самоуправления — особенности

11 июля 2024 19:13
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как происходит бронирование сотрудников органов местного самоуправления
В ТЦК при бронировании от мобилизации. Фото: Одесский областной ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Часть работников органов местного самоуправления попадает под нормы бронирования от мобилизации. Полностью освобождаются от военной службы главы всех советов, а во всех других местных структурах норма бронирования составляет 50% от общего количества военнообязанных.

Об этом говорится в законе о мобилизации.

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Кого бронируют в органах местного самоуправления

Согласно новому закону о мобилизации, часть сотрудников органов местного самоуправления подпадает под бронирование.

Это касается, во-первых, председателей областных, районных, районных в городе (в случае образования) советов, сельских, поселковых, городских голов.

Процент брони

Относительно всех других военнообязанных, работающих в органах местного самоуправления, закон определяет, что процент забронированных в каждом таком органе не может превышать 50% от общего количества военнообязанных по состоянию на 18 мая 2024 года.

После увеличения количества военнообязанных в той или иной структуре местного самоуправления соответствующим образом увеличивается и количество работников, которых можно забронировать.

Напомним, что сведения о забронированных от мобилизации военнообязанных являются государственной тайной. В частности, это касается лиц, забронированных центральными органами исполнительной власти и другими государственными органами.

Ранее в Минэкономики напомнили алгоритм бронирования от мобилизации на предприятии.

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