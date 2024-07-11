Как происходит бронирование сотрудников органов местного самоуправления

Бронирование в органах местного самоуправления — особенности
Часть работников органов местного самоуправления попадает под нормы бронирования от мобилизации. Полностью освобождаются от военной службы главы всех советов, а во всех других местных структурах норма бронирования составляет 50% от общего количества военнообязанных.
Об этом говорится в законе о мобилизации.
Кого бронируют в органах местного самоуправления
Согласно новому закону о мобилизации, часть сотрудников органов местного самоуправления подпадает под бронирование.
Это касается, во-первых, председателей областных, районных, районных в городе (в случае образования) советов, сельских, поселковых, городских голов.
Процент брони
Относительно всех других военнообязанных, работающих в органах местного самоуправления, закон определяет, что процент забронированных в каждом таком органе не может превышать 50% от общего количества военнообязанных по состоянию на 18 мая 2024 года.
После увеличения количества военнообязанных в той или иной структуре местного самоуправления соответствующим образом увеличивается и количество работников, которых можно забронировать.
Напомним, что сведения о забронированных от мобилизации военнообязанных являются государственной тайной. В частности, это касается лиц, забронированных центральными органами исполнительной власти и другими государственными органами.
Ранее в Минэкономики напомнили алгоритм бронирования от мобилизации на предприятии.
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