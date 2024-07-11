Як відбувається бронювання співробітників органів місцевого самоврядування

У ТЦК під час бронювання від мобілізації. Фото: Одеський обласний ТЦК та СП

Частина працівників органів місцевого самоврядування підпадає під норми бронювання від мобілізації. Повністю звільняються від військової служби голови усіх рад, а у всіх інших місцевих структурах норма бронювання становить 50% від загальної кількості військовозобов’язаних.

Про це йдеться у законі про мобілізацію.

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Кого бронюють в органах місцевого самоврядування

Згідно із новим законом про мобілізацію, частина співробітників органів місцевого самоврядування підпадають під бронювання.

Це стосується, по-перше, голів обласних, районних, районних у місті (у разі утворення) рад, сільських, селищних, міських голів.

Відсоток броні

Щодо усіх інших військовозобов’язаних, які працюють в органах місцевого самоврядування, то закон визначає, що відсоток заброньованих у кожному такому органі не може перевищувати 50% від загальної кількості військовозобов’язаних станом на 18 травня 2024 року.

Після збільшення кількості військовозобов’язаних у тій чи іншій структурі місцевого самоврядування — відповідним чином збільшується і кількість працівників, яких можна забронювати.

Нагадаємо, що відомості про військовозобов'язаних, які заброньовані від мобілізації, є державною таємницею. Зокрема, це стосується осіб, заброньованих за центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами.

Додамо, раніше у Мінекономіки нагадали алгоритм бронювання від мобілізації для підприємства.