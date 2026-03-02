Базовая общая военная подготовка - обязанность пройти БОВП

Подготовка мобилизованных. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине несколько лет тому появилася базовая общая военная подготовка, которая, в частности, касается всех мобилизированных граждан. Сейчас этот процес увеличен по времени до 51 дня.

об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военная подготовка после мобилизации

Во время полномасштабной российско-украинской войны был введен институт базовой общей военной подготовки. Этот процесс имеет целью заменить срочную службу, от которой Украина планирует полностью отказаться.

Базовая общая военная подготовка, в отличие от срочной службы, может быть пройдена в любой период до достижения гражданином 25-летнего возраста. Время прохождения выбирает сам гражданин.

К юристам обратился гражданин, который обнаружил, что в его профиле в "Резерв+" указано о необходимости прохождения базовой общей военной подготовки. Мужчина поинтересовался, нужно ли ему проходить БОВП.

"БОВП должны проходить все военнообязанные, которые призываются по мобилизации", — пояснил гражданину в комментарии адвокат Юрий Айвазян. Это обязательное условие для мобилизованных.

Сколько длится БОВП в 2026 году

Айвазян также объяснил, почему в "Резерв+" появилась такая информация. По словам юриста, это скорее технические данные.

"Эта запись в "Резерв+" говорит о том, что Вы не имеете опыта прохождения военной службы. Следовательно, при мобилизации должны будете сначала пройти подготовку", — пояснил адвокат.

Юрий Айвазян также отметил, что продолжительность курса базовой общей военной подготовки недавно была увеличена. Сейчас она длится более полутора месяцев, 51 день.

