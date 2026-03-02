Видео
Главная Мобилизация Процесс БОВП — длительность подготовки в 2026 году

Процесс БОВП — длительность подготовки в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 12:20
Базовая общая военная подготовка - обязанность пройти БОВП
Подготовка мобилизованных. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине несколько лет тому появилася базовая общая военная подготовка, которая, в частности, касается всех мобилизированных граждан. Сейчас этот процес увеличен по времени до 51 дня.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Военная подготовка после мобилизации

Во время полномасштабной российско-украинской войны был введен институт базовой общей военной подготовки. Этот процесс имеет целью заменить срочную службу, от которой Украина планирует полностью отказаться.

Базовая общая военная подготовка, в отличие от срочной службы, может быть пройдена в любой период до достижения гражданином 25-летнего возраста. Время прохождения выбирает сам гражданин.

К юристам обратился гражданин, который обнаружил, что в его профиле в "Резерв+" указано о необходимости прохождения базовой общей военной подготовки. Мужчина поинтересовался, нужно ли ему проходить БОВП.

"БОВП должны проходить все военнообязанные, которые призываются по мобилизации", — пояснил гражданину в комментарии адвокат Юрий Айвазян. Это обязательное условие для мобилизованных.

Сколько длится БОВП в 2026 году

Айвазян также объяснил, почему в "Резерв+" появилась такая информация. По словам юриста, это скорее технические данные.

"Эта запись в "Резерв+" говорит о том, что Вы не имеете опыта прохождения военной службы. Следовательно, при мобилизации должны будете сначала пройти подготовку", — пояснил адвокат.

Юрий Айвазян также отметил, что продолжительность курса базовой общей военной подготовки недавно была увеличена. Сейчас она длится более полутора месяцев, 51 день.

Напомним, мы ранее писали о том, что советуют взять с собой военнообязанным гражданам на период прохождения БОВП.

Это могут быть, в частности, фонарики и павербанки, которые окажутся незаменимыми в условиях отключения электроенергии.

Добавим, мы сообщали о том, обязательно ли проходить БОВП бывшим военнослужащим, в частности, срочной службы.

Юристы объяснили, что здесь ключевую роль играет время прохождения воинской службы. Если между демобилизацией и началом БОВП прошло более десяти лет, то проходить подготовку придется.

ВСУ мобилизация военнообязанные Срочная служба БОВП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
