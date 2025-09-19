Видео
БОВП для военнообязанного с броней — надо ли проходить

БОВП для военнообязанного с броней — надо ли проходить

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 12:20
Базовая военная подготовка при бронировании - кому надо проходить
Процесс военной подготовки. Фото: 22 ОМБр

Базовая общая военная подготовка касается только отдельной категории граждан. Поэтому, если сообщение о БОВП появилось в "Резерв+" у тех, кто не подпадает под определение этой категории, они не должны проходить этот процесс военной подготовки.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Сообщение в "Резерв+"

С 2025/26-го учебного года в высших учебных заведениях Украины начнется процесс базовой общей военной подготовки военнообязанных граждан.

К юристам обратился 33-летний гражданин, который рассказал, что он не является студентом, а работает и имеет бронирование. И при этом в его "Резерв+" появилось сообщение о том, что он "нуждается в прохождении базовой общевойсковой подготовки".

Мужчина поинтересовался, что это значит и надо ли ему проходить БОВП.

"Это просто техническая запись в "Резерв+", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Надо идти на БОВП или нет

Юрист объяснил, кого касается базовая общая военная подготовка и базовая военная служба.

"На БОВП направляются только студенты вузов. На базовую военную службу - граждане до 25 лет", — отметил Дерий.

"Поэтому, если Вы не учитесь на дневной форме в вузе, то направлять на БОВП Вас не должны", — резюмировал, отвечая забронированному гражданину, юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, имеет ли студент право на перенос БОВП.

Добавим, мы сообщали о том, должен ли ограниченно годный до 25 лет пройти БОВП.

студенты бронирование военная подготовка резерв БОВП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
