Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Экс-чемпион мира Хитров показал военную подготовку в ВСУ

Экс-чемпион мира Хитров показал военную подготовку в ВСУ

Ua ru
13 сентября 2026 06:30
Хитров показал, как проходит подготовку после мобилизации
Евгений Хитров (справа) с побратимом. Фото: instagram.com/real_khytrov/

Бывший украинский боксер Евгений Хитров, которого мобилизовали в Вооруженные силы Украины, показал, как проходит его базовая военная подготовка. Вчера 38-летний спортсмен опубликовал видео с тренировочного занятия после призыва на военную службу. На кадрах он выполняет упражнения с гантелями и занимается в специальном жилете с дополнительным весом.

Ранее мобилизацию Хитрова подтвердила его жена, сообщают Новини.LIVE

Реклама

На опубликованных в Instagram кадрах спортсмен проходит физическую подготовку в военной форме и выполняет упражнения с дополнительной нагрузкой. О мобилизации Евгения Хитрова стало известно в конце августа. Еще 18 августа его остановили сотрудники полиции и доставили в территориальный центр комплектования. Позже информацию о призыве подтвердили близкие боксера.

Чем известен Евгений Хитров

Заслуженный мастер спорта Украины и чемпион мира среди любителей 2011 года в весовой категории до 75 кг. В 2013 году спортсмен завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы, а также представлял Украину на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. В профессиональном боксе Евгений Хитров провел 22 поединка, одержал 20 побед, 17 из которых были нокаутом, и потерпел два поражения.

Профессиональную карьеру Хитров завершил в 2019 году после победы техническим нокаутом над ганцем Эрнестом Амузу. За время выступлений среди профессионалов украинец становился чемпионом NABF в среднем весе и чемпионом США по версии WBC во втором среднем весе. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, как можно обжаловать заключение военно-врачебной комиссии, если оно не соответствует фактическому состоянию здоровья.

Также Новини.LIVE писали о том, кого в Украине могут мобилизовать в возрасте до 25 лет и у кого могут возникнуть проблемы с оформлением бронирования.

спорт бокс мобилизация война в Украине Евгений Хитров
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации