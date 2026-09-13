Хитров показал, как проходит подготовку после мобилизации

Евгений Хитров (справа) с побратимом. Фото: instagram.com/real_khytrov/

Бывший украинский боксер Евгений Хитров, которого мобилизовали в Вооруженные силы Украины, показал, как проходит его базовая военная подготовка. Вчера 38-летний спортсмен опубликовал видео с тренировочного занятия после призыва на военную службу. На кадрах он выполняет упражнения с гантелями и занимается в специальном жилете с дополнительным весом.

Ранее мобилизацию Хитрова подтвердила его жена, сообщают Новини.LIVE.

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На опубликованных в Instagram кадрах спортсмен проходит физическую подготовку в военной форме и выполняет упражнения с дополнительной нагрузкой. О мобилизации Евгения Хитрова стало известно в конце августа. Еще 18 августа его остановили сотрудники полиции и доставили в территориальный центр комплектования. Позже информацию о призыве подтвердили близкие боксера.

Чем известен Евгений Хитров

Заслуженный мастер спорта Украины и чемпион мира среди любителей 2011 года в весовой категории до 75 кг. В 2013 году спортсмен завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы, а также представлял Украину на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. В профессиональном боксе Евгений Хитров провел 22 поединка, одержал 20 побед, 17 из которых были нокаутом, и потерпел два поражения.

Профессиональную карьеру Хитров завершил в 2019 году после победы техническим нокаутом над ганцем Эрнестом Амузу. За время выступлений среди профессионалов украинец становился чемпионом NABF в среднем весе и чемпионом США по версии WBC во втором среднем весе.

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